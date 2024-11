Der tiefe Fall der legendären Eis-Antiheldin

Das bisherige Leben von Tonya Maxene Price - besser bekannt unter ihrem Geburtsnamen Tonya Harding - war eine turbulente Achterbahnfahrt, die einen vorläufigen Tiefpunkt erreichte, als die US Ice Skating Federation sie wegen ihrer Rolle in dem Eisenstangen-Attentat auf ihre Rivalin Nancy Kerrigan lebenslang sperrte.

1994: Der Eiskunstlauf-Skandal nimmt seinen Lauf

Rückblende, 6. Januar 1994: Kerrigan, große Hoffnungsträgerin bei Olympia in Lillehammer, wird Opfer des berühmten „Whack heard round the world“: Beim Training zu den US-Meisterschaften der Eiskunstläufer in Detroit wird sie von einem zunächst Unbekannten mit einer Eisenstange attackiert und am Knie verletzt.