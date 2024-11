Unfreiwilliger Olympia-Star: Rücktritt nach Spott und Hass

Ihr bemerkenswerter Olympia-Auftritt in Paris zog viel Spott nach sich - nun hat Rachael „Raygun“ Gunn ihren Rücktritt erklärt.

Ihr Auftritt bei den Olympischen Spielen in Paris sorgte für Häme und Spott in Netz, nun hat Rachael „Raygun“ Gunn ihre Konsequenzen gezogen. Die 37-jährige Australierin beendet ihre Karriere als Breakerin. Das erklärte Gunn in einem Interview mit dem australischen Radiosender 2DayFm.