Ein herzergreifendes Familienglück: Die Höhepunkte eines emotionalen Abends

Ein herzergreifendes Familienglück

Als Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler die Trophäe für den Sportler des Jahres von seinem Vater und Trainer Heino entgegennahm, standen so manchen Gästen Tränen der Rührung in den Augen. Erstmals seit Peter Michael Kolbe 1975 wurde wieder ein Ruderer ausgezeichnet.

„Das ist ein historischer Moment“, sagte Oliver Zeidler SPORT1 , fand aber auch kritische Töne: „Leider stecken wir seit Jahren in einer tiefen Krise, besonders bei den Sommer-Sportarten. Wir sind nicht mehr top im Medaillenspiegel. Es muss sich dringend etwas tun in der Förderung.“

2021 in Tokio war Zeitler noch dramatisch im Halbfinale gescheitert, in Paris erfüllte er sich seinen großen Traum.

Der Doppelsieger

Eine Spitze der Handball-Helden

Erst in den letzten Sekunden hatte sich der spätere Olympia-Zweite, begünstigt von einem fatalen Fehlpass von Dika Mem, in die Verlängerung gerettet und dort triumphiert.

Gospel-Stimmung mit Ogunleye

In Paris war die Stimmungslage von Yemisi Ogunleye zwischen zu Tode betrübt und himmelhochjauchzend. Im Finale war sie beim ersten Versuch noch gestürzt, stieß die Kugel im letzten Durchgang dann zu Gold. In Erinnerung geblieben ist ihre Gospel-Einlage bei der anschließenden Pressekonferenz.

In Baden-Baden sorgte sie mit ihrem gesamten Gospel-Chor für Stimmung. Sportlich musste sie Darja Varfolomeev knapp den Vortritt lassen, die in der Rhythmischen Sportgymnastik alle verzaubert hatte. „Der Lohn für all die Mühen war das Gold in Paris, das hier ist das i-Tüpfelchen“, sagte die 18-Jährige SPORT1.