Olympiaticket weg? Sturz-Drama um Paul-Verlobte Leerdam

SID 27.12.2025 • 11:16 Uhr Eisschnellläuferin Jutta Leerdam kommt bei der Olympia-Qualifikation zu Fall und muss um ihre Teilnahme über 1000 m bangen. Ihr Verlobter Jake erlebt das Drama mit.

Die Weltklasse-Eisschnellläuferin Jutta Leerdam aus den Niederlanden zittert nach einem heftigen Sturz um ihre Olympia-Teilnahme über 1000 Meter.

Die Silbergewinnerin von Peking 2022 rutschte beim Qualifikationsturnier in Heerenveen mit viel Tempo in die Bande und verpasste damit auf ihrer Lieblingsstrecke das Ticket für die Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo (6. bis 22. Februar).

Leerdams Verlobter verfolgte das Drama in Heerenveen von der Tribüne aus: Der YouTuber und Box-Quereinsteiger Jake Paul.

Olympia-Aus? Leerdam gibt Tränen-Interviews

Unter Tränen gab Leerdam nach ihrem Rennen nun Interviews. „Ich finde, dass ich über 1000 m ein Olympiaticket verdiene“, sagte sie: „Im Weltcup habe ich zweimal gewonnen und in der Zwischenwertung bin ich Zweite.“

Den Sturz könne sie nicht erklären, die zweimalige Weltmeisterin war weggerutscht und mit etwa 50 km/h in die gepolsterte Bande geknallt - glücklicherweise ohne sich dabei zu verletzen.

Den Sieg über 1000 m und das Olympiaticket holte indes die 500-m-Weltrekordlerin Femke Kok. Auch Leerdam darf noch leise auf eine Teilnahme über 1000 Meter hoffen, denn der niederländische Dachverband NOCNSF kann ihr einen Startplatz zuweisen - dann allerdings auf Kosten einer anderen Sportlerin.