"Ein Traum": Leerdam und Paul weinen gemeinsam

SID 10.02.2026 • 05:39 Uhr Luxus-Queen Jutta Leerdam und ihr Verlobter Jake Paul zeigen nach dem Olympiasieg der Niederländerin große Emotionen.

Jutta Leerdam wischte sich auf dem obersten Treppchen immer wieder die Tränen aus den Augen, für die Siegerfotos mit der Goldmedaille war gar das Make-up leicht verschmiert. Auf der Tribüne weinte ihr Verlobter Jake Paul mit, später trug sie der US-amerikanische Influencer auf Händen durch das Milano Speed Skating Stadium. „Das ist surreal. Ich kann es immer noch nicht glauben“, sagte Leerdam: „Es ist einfach ein Traum, der wahr geworden ist.“

Mit olympischem Rekord von 1:12,31 Minuten sicherte sich der schillernde niederländische Eisschnelllauf-Star den Titel über 1000 m. „Wir haben einen der wichtigsten Momente der Sportgeschichte erlebt“, schrieb Paul bei Instagram: „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf dich bin.“ Leerdam siegte mit 28 Hundertsteln vor ihrer Landsfrau Femke Kok sowie der Japanerin Miho Takagi (+1,64 Sekunden). Und das trotz des riesigen Wirbels im Vorfeld.

Heftige Kritik an Leerdam

Die 27-Jährige war im Privatjet inklusive personalisierter Canapés nach Mailand gereist. In der Heimat hatte es nach diesem extravaganten Trip Kritik gehagelt, Leerdam weigerte sich daraufhin, mit der niederländischen Presse zu sprechen. Die sportliche Antwort gab das Glamour Girl mit den fünf Millionen Followern auf Instagram am Montagabend auf dem Mailänder Eis. Dass sie im richtigen Moment ihre Höchstleistung gebracht habe, sei „einfach unglaublich. Ich bin so, so glücklich“.