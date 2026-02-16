Das war der größte Olympia-Quotenhit im deutschen TV

SID 16.02.2026 • 13:22 Uhr Sowohl in der ARD als auch im ZDF haben Rodelrennen mit Edelmetall für Deutschland die bislang meisten Zuschauer bei Olympia erreicht.

Die ARD haben ein überaus positives Zwischenfazit der Olympia-Übertragungen aus Mailand und den italienischen Alpen gezogen.

„Wir freuen uns sehr über die bisher wirklich großartige Publikumsresonanz für unsere Angebote zu den Olympischen Winterspielen 2026 auf allen Kanälen“, teilte der Bayerische Rundfunk, der zusammen mit dem MDR federführend für das ARD-Olympiaprogramm ist, auf Anfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) mit. „Die erste Olympia-Woche kam bei unserem Publikum bestens an“, ergänzte ZDF-Sportchef Yorck Polus.

Olympia: Langenhan bescherte dem ZDF die beste Quote

Für die bislang höchste Einschaltquote im Ersten und insgesamt sorgte der Bronzelauf der Rodler Tobias Wendl/Tobias Arlt im Doppelsitzer am vergangenen Mittwoch mit 6,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Damit schlug Olympia sogar König Fußball, das Viertelfinale im DFB-Pokal am selben Abend zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig stieß auf geringeres Interesse. Ebenfalls eine starke Quote mit mehr als sechs Millionen Zuschauern erzielte der Goldsprung von Philipp Raimund von der Normalschanze.

Die größten Marktanteile in der ARD hatten die stets beliebten Biathleten: Der Sprint der Männer am vergangenen Freitag kam auf 41,8 Prozent, dicht gefolgt vom Sprint der Frauen am Samstag mit 41,0 Prozent.