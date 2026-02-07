Olympia 2026: Fahnenträger verpasst Eröffnungsfeier!

Sich auf Züge zu verlassen, birgt ab und an Risiko – diese Erfahrung mussten auch schon viele deutsche Pendler machen. Besonders bitter war diese Erfahrung nun für den Belgier Maximilien Drion.
Fahnenträger verpasst Eröffnungsfeier!
Der Skibergsteiger sollte eigentlich nicht nur an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo teilnehmen, sondern zusammen mit der Shorttrackerin Hanne Desmet als Fahnenträger das belgische Team anführen.
Doch Probleme bei den Zugverbindungen verhinderten, dass es Drion rechtzeitig bis zur Zeremonie schaffte, weshalb Desmet alleine die belgische Flagge schwenkte.
Olympia 2026: Fahnenträger reist wieder ab
„Maximilien sollte heute Nachmittag mit dem Zug aus der Schweiz ankommen, um an der Eröffnungsfeier teilzunehmen und morgen zurückzureisen. Aufgrund von Problemen mit den Zugverbindungen kann er trotz verschiedener Alternativen nicht rechtzeitig erscheinen“, teilte das belgische Team auf Instagram mit.
Der 28-jährige Drion wünschte Desmet auf Social Media alles Gute, während er sich selbst auf den Weg zurück nach Hause machte, da sein Wettkampf erst am 19. Februar stattfindet.