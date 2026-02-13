Olympia-Highlights heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Zeitplan mit Medaillenchancen im Biathlon

SPORT1 13.02.2026 • 07:00 Uhr Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina bieten tagtäglich sportliche Highlights. Auch heute stehen viele Disziplinen auf dem Zeitplan. So können Sie Tag 7 bei Olympia 2026 live verfolgen.

Am heutigen Freitag, dem siebten Wettkampftag der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina, stehen insgesamt neun Disziplinen und sieben Entscheidungen an.

Den Auftakt des Tages macht erneut Curling mit Spielen in der Round Robin bei den Männern. Die erste Entscheidung des Tages fällt im Skilanglauf ab 11.45 Uhr über die 10 km Freistil bei den Männern. Weitere Entscheidungen am heutigen Tag stehen unter anderem im Biathlon ab 14 Uhr beim Sprint der Männer (LIVETICKER) und in den entscheidenden Läufen im Skeleton ab 19.30 Uhr und 21.05 Uhr bei den Männern an.

Olympia heute live: So verfolgen Sie die Winterspiele im Free-TV, Stream & Ticker

TV : ARD und Eurosport

: ARD und Eurosport Stream : sportschau.de, hbomax.com

: sportschau.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Olympia-Plan: Fokus auf Biathlon und Skeleton

Der Blick aus deutscher Sicht geht unter anderem auf den Sprint der Herren im Biathlon über 10 km (im LIVETICKER). Neben Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel wird auch Justus Strelow wieder an den Start gehen. Der Bronzemedaillengewinner aus der Mixed-Staffel musste zuletzt beim Einzel etwas überraschend pausieren. Der DSV hatte dies mit Belastungssteuerung begründet.

Gold-Chancen aus deutscher Sicht bietet der Abend, wenn ab 19.30 Uhr der dritte Lauf und ab 21.05 Uhr der entscheidende Lauf im Skeleton ansteht (im LIVETICKER).

Nach zwei Durchgängen liegen die deutschen Hoffnungen Axel Jungk und Christopher Grotheer (Olympia-Sieger von Peking) auf den Plätzen zwei und drei. Mit Rückständen von 0,30 bzw. 0,46 Sekunden auf den führenden Briten Matt Weston liegen die Deutschen aber noch in Schlagdistanz zu Gold. Auch Felix Keisinger, der aktuell auf Rang sechs liegt und einen Rückstand von 0,88 Sekunden hat, befindet sich noch im Kampf um die Medaillen.

Olympia 2026 - Die Entscheidungen des Tages:

SKILANGLAUF: 11.45 Uhr 10km Freistil, Männer

11.45 Uhr 10km Freistil, Männer BIATHLON: 14.00 Uhr Sprint, Männer

14.00 Uhr Sprint, Männer SNOWBOARD : 14.41 Uhr Cross, Frauen

: 14.41 Uhr Cross, Frauen EISSCHNELLAUF: 16.00 Uhr 10000m, Männer

16.00 Uhr 10000m, Männer EISKUNSTLAUF: 19.00 Uhr Einzellauf Kür, Männer

19.00 Uhr Einzellauf Kür, Männer SNOWBOARD: 19.30 Uhr Halfpipe, Männer

19.30 Uhr Halfpipe, Männer SKELETON: 21.05 Lauf 4, Männer

Olympische Spiele - Zeitplan der weiteren Wettkämpfe in der Übersicht