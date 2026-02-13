Olympia-Skeleton heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Deutscher Coup im Eiskanal?

SPORT1 13.02.2026 • 16:30 Uhr Die deutschen Skeleton-Piloten hoffen am Freitag auf den nächsten Medaillencoup bei Olympia. In Führung liegt jedoch ein bislang übermächtiger Brite. So sehen Sie die Medaillenentscheidung am Freitag live im Free-TV.

Die nächste Medaillenentscheidung im Eiskanal steht an und wieder sind bei den Olympischen Spielen die deutschen Stars ganz vorne mit dabei. Während bei den Frauen am Freitag ab 16 Uhr zunächst die ersten beiden Läufe anstehen, beginnt bei den Männern ab 19.30 Uhr (LIVETICKER) der dritte Lauf, bevor laut dem Olympia-Zeitplan ab 21.05 Uhr die Medaillenentscheidung im vierten Lauf fällt.

Nach den ersten beiden Durchgängen am Donnerstag haben vor allem Axel Jungk und Christopher Grotheer aussichtsreiche Chancen auf eine Medaille, auch Olympiadebütant Felix Keisinger liegt als Sechster (+0,88) aber noch in Podestreichweite.

Olympia heute live: So verfolgen Sie das Finale im Skeleton im Free-TV

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, sportstudio.de, oder im Eurosport-Stream auf: HBO Max, Discovery +, Joyn und DAZN

sportschau.de, sportstudio.de, oder im Eurosport-Stream auf: HBO Max, Discovery +, Joyn und DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Nicht zu schlagen war bisher der britische Weltmeister und Gesamtweltcupsieger Matt Weston, der in seinen ersten beiden Läufen jeweils einen neuen Bahnrekord aufstellte.

„Ich denke, ich kann Matt morgen schon noch ärgern“, zeigte sich Jungk, der als Zweiter aktuell 0,30 Sekunden Rückstand hat, bei Eurosport selbstbewusst. Der 34-Jährige landete bereits 2022 in Peking auf dem zweiten Rang.

Disqualifikation überschattet Olympia-Wettkampfauftakt

Olympiasieger wurde damals Grotheer, der nach einem schwierigen Saisonstart zuletzt immer besser in Form kam. Vor dem Finale liegt er 0,46 Sekunden hinter dem Führenden auf Rang drei. „Es ist eine gute Ausgangsposition. Ich habe Bock. Es könnte nach vorne ein bisschen näher sein. Aber es war ein guter Tag“, sagte Grotheer zur Halbzeit.