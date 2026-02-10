Ski Freestyle: Ruud holt zweites Olympia-Gold

SID 10.02.2026 • 14:01 Uhr Der norwegische Big-Air-Olympiasieger von 2022 gewinnt diesmal im Slopestyle - nach emotional schwierigen Wochen.

Wenige Wochen nach einem harten emotionalen Tiefschlag hat der Norweger Birk Ruud seine zweite Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen. Nach dem Sieg im Big-Air-Wettbewerb vor vier Jahren in Peking triumphierte der 25 Jahre alte Freestyle-Skifahrer diesmal in der Disziplin Slopestyle. Ruud, der über die Rails und Kicker bereits zweimal Weltmeister geworden war, setzte sich mit 86,28 Punkten knapp vor Alex Hall (USA/85,75) durch, der 2022 in Peking gewonnen hatte. Bronze ging an Big-Air-Weltmeister Luca Harrington aus Neuseeland (85,15).

Ruud hatte vor Olympia schwer zu kämpfen. Sein Teamkollege William Bostadslökken war Mitte Dezember vor dem Big-Air-Weltcup in Steamboat Springs/US-Bundesstaat Colorado schwer gestürzt und ist seitdem querschnittsgelähmt. "Ich habe viele Wochen durchgemacht, in denen ich nur an William gedacht habe. Ich musste wirklich tief in mich gehen und die Dinge über Weihnachten aufarbeiten, um an den Punkt zu gelangen, an dem ich jetzt bin", hatte Ruud vor Olympia berichtet.

Bostadlökken drückte seinen Teamkollegen, "der besten Mannschaft der Welt", von zu Hause aus die Daumen. "Er ist ein Krieger und schlicht und ergreifend ein Held", sagte Ruud. Dass Bostadlökken trotz seines verhängnisvollen Unfalls wieder ein Lächeln im Gesicht habe, erfülle ihn mit großem Glück.