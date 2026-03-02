Das neue Traumpaar des Wintersports: Sie kennen sich seit 15 Jahren

Mette Bech 02.03.2026 • 17:00 Uhr Wenn aus Freundschaft Liebe wird. Sie kennen sich ihr halbes Leben, nun sind die norwegischen Ski-Stars Thea Louise Stjernesund und Timon Haugan ein Paar.

Bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina 2026 gewann Thea Louise Stjernesund auf Anhieb im Riesenslalom Silber – doch für ihr privates Glück brauchte die norwegische Skirennfahrerin deutlich mehr Anläufe. Nach 15 Jahren sprang nun der Funke zwischen ihr und Landsmann Timon Haugan endgültig über.

Ihr halbes Leben kannten sich die beiden 29-Jährigen. Ob im Sportgymnasium, beim Abendessen mit den Eltern oder bei gemeinsamen Rennen im Weltcup - die beiden teilen eine langjährige Freundschaft. Nun verriet Stjernesund im norwegischen Rundfunk NRK: „Ja, wir sind zusammen“.

Trotz Zurückweisung beweist Ski-Star Geduld

Der Skirennläufer Haugan, der in Mailand und Cortina eine olympische Medaille verpasste, gewann dafür aber das Herz seiner Partnerin für sich. „Timon hat bereits 2021 das Gespräch gesucht und versucht herauszufinden, ob da mehr ist. Da war ich völlig überrascht“, berichtete Stjernesund.

Für die damals 25-Jährige sei es damals allerdings „ein schlechter Zeitpunkt” gewesen, weswegen sich der norwegische Ski-Star weiter gedulden musste. Die olympische Silbermedaillen-Gewinnerin wies Haugan zwar zunächst zurück, betonte aber, dass sie möglicherweise „in fünf Jahren reumütig zurückkomme.“

Was lange währt, wird endlich gut

In der Zwischenzeit sammelten die beiden bereits gemeinsam Edelmetall: Bei den Olympischen Spielen 2022 holten sie Bronze im Team-Event, bei der WM 2023 folgte Silber.