Olympia 2026: Pikanter Scherz! "Habe gegen Betrüger verloren"

Vincent Wuttke 13.02.2026 • 22:17 Uhr Der Franzose Émilien Jacquelin verpasst eine Olympia-Medaille im Biathlon hauchdünn. Hinterher stichelt er ausgerechnet gegen Sturla Holm Lägreid.

Im Ziel streckte Émilien Jacquelin völlig ausgepumpt die Zunge raus und lächelte. Da dachte der Franzose noch, dass er eine Medaille im Biathlon-Sprint bei den Olympischen Spielen gewonnen hat - doch danach wurde es dramatisch.

Nachfolgende Starter überflügelten ihn noch und so fehlten schließlich 0,2 Sekunden zur Bronzemedaille. Jubeln durfte ausgerechnet Sturla Holm Lägreid erneut über dieses Edelmetall. Und so kam es hinterher zu durchaus pikanten Scherzen.

Nach pikanter TV-Beichte: Frecher Scherz über Lägreid

Nun legte Jacquelin noch einmal - nicht ganz ernst gemeint - den Finger in die Wunde. Nach der ganz knapp verpassten Medaille sagte er der norwegischen Zeitung Verdens Gang kichernd: „Ich wurde von einem untreuen Kerl geschlagen. Oh mein Gott.“

Ganz offensichtlich war das nicht ernst gemeint und eine humorvolle Reaktion auf seine verpasste Chance.

Jacquelin scherzt über Lägreid - oder doch nicht?

Was der Franzose nicht wusste: Die Zeitung hatte kurz vorher auch mit Lägreid über das Rennen gesprochen, in dem Jacquelin nach dem letzten Schießen sogar noch geführt hatte und dann auf der Schlussrunde einbrach.

„Ich weiß nicht, was mit Jacquelin los war. Hat er angehalten, um das Publikum zu grüßen?“, fragte Lägreid ebenfalls mit einem Augenzwinkern.

Als Jacquelin dann wiederum mit dieser Aussage konfrontiert wurde, reagierte er doch noch deutlich. Mit Blick auf die Verfolgung kündigte er an: „Ich werde ihn am Sonntag vernichten, dann werden wir sehen.“