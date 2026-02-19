Franziska Preuß bricht ihr Schweigen

Johannes Vehren , Sophie Affeldt 19.02.2026 • 17:26 Uhr Franziska Preuß leistet sich in der Frauen-Staffel einen Patzer. Das deutsche Team verpasst enttäuschend eine Medaille bei den Olympischen Winterspielen. Einen Tag später äußert sich der Biathlon-Star zu den Geschehnissen.

Emotionale Worte von Franziska Preuß! Die 31-Jährige hat nach ihrem folgenschweren Patzer bei der olympischen Frauen-Staffel ihr Schweigen gebrochen.

„Gestern war natürlich kein schöner Tag. Gerade bei einer Staffel ist das immer besonders hart. Mir tut es wahnsinnig leid für die anderen drei Mädels und auch für das ganze Team“, wird die Gesamtweltcupsiegerin in einem Statement des DSV zitiert.

Weiter heißt es: „Entsprechend war die Stimmung natürlich nicht besonders gut, und man braucht auch einfach ein bisschen Zeit, um das zu verdauen. Vor allem, weil ich den ganzen Winter schon mit solchen Situationen kämpfe.“

Olympia: Preuß spricht von einem Blackout

Sie probiere „jedes Mal wieder etwas Neues, baut sich wieder auf, und trotzdem ist es dann oft wie ein Blackout, sobald ich auf der Matte stehe. Das ist natürlich nicht schön und tut weh.“

Preuß‘ Plan: „Ich versuche heute und morgen nochmal den Kopf freizubekommen, was hier nicht ganz so einfach ist, weil es wenig Möglichkeiten gibt, sich abzulenken. Aber ich versuche alles, damit ich am Samstag wieder mit einem Lächeln am Start stehe und einfach die Freude am Biathlon wieder spüre.“

Preuß hatte bei den olympischen Wettkämpfen durchgehend mit Problemen im Stehendanschlag zu kämpfen. Bereits in der Mixed-Staffel hatte sie eine Strafrunde geschossen, aber Bronze noch retten können.