Olympia 2026: Warum ist Norwegen so viel besser als alle?

SID 16.02.2026 • 20:48 Uhr Norwegen räumt bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina ab - schon wieder! Über die Gründe und Ursachen des erfolgreichen Zeitalters des Sports.

Es gibt Hoffnung für all die Abgehängten. Langlauf-König Johannes Hösflot Kläbo will seine „goldene“ Unterhose, mit der er zu sechs WM-Titeln und vier Olympiasiegen raste, nach diesen Winterspielen „einrahmen“ und versteigern lassen. Ohne die „lykkebokseren“, seine Glücks-Boxershorts, muss der „Außerirdische“ doch zu schlagen sein, oder? Oder?!

Wenn es nur so einfach wäre. Kläbo ist natürlich viel mehr als Aberglaube und Schlüpfer, den er diesmal übrigens - anders als bei der WM in Trondheim - nach jedem Triumph wäscht. Und Norwegen ist mehr als Kläbo.

Das kleine Land im hohen Norden, das steht schon nach rund zwei Dritteln der Entscheidungen quasi fest, wird die Winterspiele zum dritten Mal in Folge als Topnation beschließen. Und die ganze (Sport-)Welt fragt sich wie 2022 der britische Guardian: „Was ist nur ihr Erfolgsgeheimnis?“

Die Spötter und die neidvoll stichelnden Erzrivalen aus Schweden zeigen mit dem Finger auf die vermeintlichen „juksemaker“, die Schummler und Regeldehner. Auf den Anzugskandal bei den Skispringern, die Wachsmaschine oder unerlaubten Skitests bei Kläbos Goldläufen, die berühmte Lippencreme von Langlauf-Königin Therese Johaug oder die auffällig vielen Sportasthmatiker.

„Goldenes Zeitalter“ bei Olympia

Tore Övrebö will davon naturgemäß nichts hören. Der Sportchef des norwegischen Olympiaverbandes schwärmt von einem „goldenen Zeitalter“ mit legalen Ursachen.

Seit Ende der 1980er-Jahre mit dem vorläufigen Tiefpunkt Platz zwölf im Medaillenspiegel der Calgary-Winterspiele habe sich „eine gemeinsame Leistungskultur entwickelt, die festlegt, welche Verhaltensweisen und Denkweisen funktionieren und welche nicht“.

Was nicht funktioniert: Zu frühes Versteifen auf Siege und Tabellen. „In vielen anderen Ländern liegt der Fokus schon in jüngeren Jahren stärker auf Ergebnissen und Leistungen“, sagt Övrebö. In Norwegen stehen Entwicklung und Ausbildung im Vordergrund. Wenn doch mal Pokale vergeben werden, bekommt halt jeder einen. Das sorgt für eine größere intrinsische Motivation.

Dazu kommt, dass sich die Kinder, die einer norwegischen Redewendung zufolge „mit Skiern an den Beinen geboren“ werden, ausprobieren dürfen. Eine Spezialisierung erfolgt meist erst im späten Teenager- oder frühen Erwachsenenalter. Übrigens nicht nur im Wintersport.

„Greatest Sporting Nation“

Bei den Datenanalysten von „Greatest Sporting Nation“, die sportliche Erfolge mit der Einwohnerzahl verknüpfen, wurde Norwegen seit 2017 nur zweimal von der Spitzenposition verdrängt - jeweils von Slowenien, der Heimat von Rad-Superstar Tadej Pogacar und der Skisprung-Familie Prevc.

Nochmal: Warum sind die „Wikinger“ so viel besser?

Freude am Sport im Fokus

Nun, sie sind reich. Sehr reich. Das viele Geld wird clever investiert. Wie bei den Skispringerinnen, die mittels eines Forschungsprojekts die in Predazzo so entscheidende Anlaufgeschwindigkeit stark verbessert haben.

Der wichtigste Faktor ist aber wohl das, was sie in Norwegen „idrettsglede“ nennen, die Freude am Sport. „Unsere Einstellung ist wichtig“, sagt Övrebö in der Tageszeitung Dagbladet: Sport sei „eine freiwillige Aktivität“. Für Ambitionierte wie Hobbysportler.