Olympia: Ex-Biathlon-Star mit motivierender SMS an Laegreid

Samuel Kucza 14.02.2026 • 08:59 Uhr Sturla Holm Laegreid gewinnt bei Olympia 2026 Bronze im Sprint und holt damit seine zweite Medaille. Trotz des Medienrummels um sein öffentliches Geständnis bleibt der Norweger fokussiert und beweist in Antholz Nervenstärke.

Sturla Holm Laegreid hat bei den Olympischen Spielen 2026 erneut abgeliefert. Der 28-jährige Norweger sicherte sich im Sprint in Antholz die Bronzemedaille – nur wenige Tage nach seinem dritten Platz im Einzel.

Sportlich überzeugt Laegreid damit einmal mehr bei einem Großereignis. Doch der Podiumsplatz ist auch deshalb bemerkenswert, weil er unter außergewöhnlichen Umständen zustande kam. Nach dem Einzel hatte der Norweger öffentlich gemacht, dass er seiner Partnerin untreu gewesen sei und ihr dies zuletzt gestanden habe - und sprach von der „schlimmsten Woche meines Lebens“. Die Aussagen lösten internationales Aufsehen aus.

Laegreid bleibt trotz Druck stabil

In einer späteren Stellungnahme entschuldigte sich Laegreid dafür, vom sportlichen Erfolg des norwegischen Teams abgelenkt zu haben. Der Einzel-Sieg von Johan-Olav Botn ging dadurch ein wenig unter.

Der Wirbel ließ sich jedoch nicht vollständig eindämmen. „Es war eine seltsame Erfahrung. Aber ich habe versucht, mich davon nicht beirren zu lassen. Ich bin zufrieden mit dem, was ich heute trotz der Umstände erreicht habe“, sagte er laut TV2.

Auf der anspruchsvollen Strecke in Antholz zeigte Laegreid eine abgeklärte Vorstellung. Gold ging an Quentin Fillon Maillet aus Frankreich, Silber an seinen Landsmann Vetle Sjaastad Christiansen.

Tarjei Boe mit motivierender SMS an Laegreid

Rückendeckung erhielt Laegreid auch vom ehemaligen Biathleten Tarjei Boe, der inzwischen als Experte für den NRK arbeitet. „Wenn jemand das schaffen kann, dann bist du es, Sturla“, schrieb er ihm laut Nordic Mag per SMS. Eine Nachricht, die offenbar Wirkung zeigte.