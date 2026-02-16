Olympia 2026: Draisaitl bei deutscher Klatsche verspottet

Sportlich blieb Leon Draisaitl bei der deutlichen 1:5-Niederlage gegen die USA bei den Olympischen Spielen blass. Dennoch stand der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei einer Szene im Mittelpunkt – wenn auch unfreiwillig.
US-Star verspottet Draisaitl
So trafen im zweiten Drittel US-Stürmer Matthew Tkachuk und Draisaitl nahe der Bande aufeinander, als Erstgenannter dem gebürtigen Kölner für die TV-Übertragung hörbar zurief: „Immer nur die Brautjungfer, Leon, eh? Immer nur die Brautjungfer, nie die Braut.“
Clips und Bilder der Aktion verbreiteten sich anschließend in den sozialen Netzwerken. Mit seiner Spitze spielte Tkachuk offensichtlich auf die vergangenen beiden Finalserien um den prestigeträchtigen Stanley Cup an.
In diesen hatten sich jeweils Tkachuks Florida Panthers gegen die Edmonton Oilers um Draisaitl durchgesetzt. Dem deutschen NHL-Superstar blieb bei diesen Ereignissen also nur eine Nebenrolle – wie einer Brautjungfer.
Olympia: Fiese Spitze gegen Draisaitl
Nach dem Sieg über Deutschland wurde Tkachuk auf die Szene mit Draisaitl angesprochen. Der US-Amerikaner erklärte: „Es ist immer eine Herausforderung. Unsere Teams haben eine gemeinsame Geschichte. Und es macht immer Spaß, gegen ihn zu spielen.“
Derweil lebt der Traum von einer Olympia-Medaille auch für das DEB-Team weiter – trotz einer ernüchternden Vorrunde mit nur einem Sieg aus drei Spielen. In der Qualifikation für das Viertelfinale trifft die deutsche Auswahl am Dienstag auf Frankreich.