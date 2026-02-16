Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Eishockey
Eishockey
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Eishockey>

Olympia 2026: Draisaitl bei deutscher Klatsche verspottet

US-Star verspottet Draisaitl

Leon Draisaitl erlebt bei Olympia einen gebrauchten Tag gegen die USA – und muss sich auch noch Provokationen des Gegners anhören.
Das deutsche Eishockey-Nationalteam um Kapitän Leon Draisaitl ist gegen den Mitfavoriten USA chancenlos und kassiert eine deutliche 1:5-Niederlage. Damit muss das DEB-Team den Umweg über die Qualifikation ins Viertelfinale nehmen.
Felix Kunkel
Leon Draisaitl erlebt bei Olympia einen gebrauchten Tag gegen die USA – und muss sich auch noch Provokationen des Gegners anhören.

Sportlich blieb Leon Draisaitl bei der deutlichen 1:5-Niederlage gegen die USA bei den Olympischen Spielen blass. Dennoch stand der Kapitän der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei einer Szene im Mittelpunkt – wenn auch unfreiwillig.

So trafen im zweiten Drittel US-Stürmer Matthew Tkachuk und Draisaitl nahe der Bande aufeinander, als Erstgenannter dem gebürtigen Kölner für die TV-Übertragung hörbar zurief: „Immer nur die Brautjungfer, Leon, eh? Immer nur die Brautjungfer, nie die Braut.“

Clips und Bilder der Aktion verbreiteten sich anschließend in den sozialen Netzwerken. Mit seiner Spitze spielte Tkachuk offensichtlich auf die vergangenen beiden Finalserien um den prestigeträchtigen Stanley Cup an.

In diesen hatten sich jeweils Tkachuks Florida Panthers gegen die Edmonton Oilers um Draisaitl durchgesetzt. Dem deutschen NHL-Superstar blieb bei diesen Ereignissen also nur eine Nebenrolle – wie einer Brautjungfer.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Olympia: Fiese Spitze gegen Draisaitl

Nach dem Sieg über Deutschland wurde Tkachuk auf die Szene mit Draisaitl angesprochen. Der US-Amerikaner erklärte: „Es ist immer eine Herausforderung. Unsere Teams haben eine gemeinsame Geschichte. Und es macht immer Spaß, gegen ihn zu spielen.“

Derweil lebt der Traum von einer Olympia-Medaille auch für das DEB-Team weiter – trotz einer ernüchternden Vorrunde mit nur einem Sieg aus drei Spielen. In der Qualifikation für das Viertelfinale trifft die deutsche Auswahl am Dienstag auf Frankreich.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite