Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Eishockey
Eishockey
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Eishockey>

Olympia 2026: USA retten sich in Overtime-Krimi

USA retten sich in Overtime-Krimi

Die USA halten beim olympischen Eishockey-Turnier die Hoffnungen auf das Traumfinale am Leben.
Top-Favorit Kanada ringt Tschechien in der Overtime nieder. Entscheidend ist ein Geniestreich von Mitch Marner.
SPORT1
Die USA halten beim olympischen Eishockey-Turnier die Hoffnungen auf das Traumfinale am Leben.

Erst rettete sich Goldfavorit Kanada in der Overtime, dann zog auch Dauerrivale USA nach Verlängerung ins Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers ein.

Die US-Amerikaner mussten wie die Kanadier beim spektakulären 4:3 gegen Tschechien nachsitzen. In der Overtime gelang Star-Verteidiger Quinn Hughes (64.) der Siegtreffer zum 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) gegen Schweden.

Olympia: Traumfinale im Eishockey weiter möglich

Der Weltmeister trifft im Halbfinale auf die Slowakei, die Deutschland mit 6:2 aus dem Turnier warf.

Kanada bekommt es ebenfalls am Freitag mit Peking-Olympiasieger Finnland zu tun. Das Traumfinale zwischen Kanada und den USA bleibt weiter möglich.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite