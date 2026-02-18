Olympia 2026: USA retten sich in Overtime-Krimi

Erst rettete sich Goldfavorit Kanada in der Overtime, dann zog auch Dauerrivale USA nach Verlängerung ins Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers ein.
USA retten sich in Overtime-Krimi
Die USA halten beim olympischen Eishockey-Turnier die Hoffnungen auf das Traumfinale am Leben.
Die US-Amerikaner mussten wie die Kanadier beim spektakulären 4:3 gegen Tschechien nachsitzen. In der Overtime gelang Star-Verteidiger Quinn Hughes (64.) der Siegtreffer zum 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) gegen Schweden.
Olympia: Traumfinale im Eishockey weiter möglich
Der Weltmeister trifft im Halbfinale auf die Slowakei, die Deutschland mit 6:2 aus dem Turnier warf.
Kanada bekommt es ebenfalls am Freitag mit Peking-Olympiasieger Finnland zu tun. Das Traumfinale zwischen Kanada und den USA bleibt weiter möglich.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)