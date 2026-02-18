Olympia 2026: USA retten sich in Overtime-Krimi

SPORT1 18.02.2026 • 23:52 Uhr Die USA halten beim olympischen Eishockey-Turnier die Hoffnungen auf das Traumfinale am Leben.

Erst rettete sich Goldfavorit Kanada in der Overtime, dann zog auch Dauerrivale USA nach Verlängerung ins Halbfinale des olympischen Eishockey-Turniers ein.

Die US-Amerikaner mussten wie die Kanadier beim spektakulären 4:3 gegen Tschechien nachsitzen. In der Overtime gelang Star-Verteidiger Quinn Hughes (64.) der Siegtreffer zum 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) gegen Schweden.

Olympia: Traumfinale im Eishockey weiter möglich

Der Weltmeister trifft im Halbfinale auf die Slowakei, die Deutschland mit 6:2 aus dem Turnier warf.

Kanada bekommt es ebenfalls am Freitag mit Peking-Olympiasieger Finnland zu tun. Das Traumfinale zwischen Kanada und den USA bleibt weiter möglich.

-----