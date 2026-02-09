Neureuther über Vonn: "Hoffentlich kann sie ein normales Leben führen"

SPORT1 09.02.2026 • 23:13 Uhr Felix Neureuther will von einem neuerlichen Comeback von Lindsey Vonn nichts wissen. Er kann dem Olympia-Drama um den US-Star positive Seiten abgewinnen, findet aber auch eindringliche Worte.

Ein Comeback ist eigentlich kaum vorstellbar, aber Lindsey Vonn hat die Sportwelt in ihrer außergewöhnlichen Karriere immer wieder überrascht. Geht es nach dem TV-Experten Felix Neureuther, wäre eine neuerliche Rückkehr der schwer verletzten Ausnahmeathletin allerdings geradezu verrückt.

„Also, mit 41, wenn ich eine Teilprothese im einen Knie habe, Kreuzbandriss, Oberschenkelbruch ... nein, also ich glaube, das war sowieso immer Lindseys Plan, dass sie ihren ‚Last Dance‘ hier bei den Olympischen Spielen macht. That‘s it, wenn du da jetzt nochmal zurückkommst, wäre das schon Wahnsinn“, sagte der einstige Skirennfahrer am späten Montagabend in der ARD.

Vonn hatte sich auf der Jagd nach Gold, die sie trotz eines kurz zuvor erlittenen Kreuzbandrisses angetreten hatte, einen Beinbruch zugezogen. Ihr Vater sprach sich öffentlich aber bereits mit Nachdruck für einen Rücktritt aus. In einem ersten eigenen Statement erklärte Vonn ihre Karriere noch nicht explizit für beendet.

Neureuther: Hoffentlich kann Vonn ein normales Leben führen

„Jeder Athlet ist für sich selbst verantwortlich. Sie ist ein Risiko eingegangen - ich glaube, sie würde diesen Weg immer wieder eingehen”, befand Neureuther: „Und das ist auch gut so, es spricht gefühlt die gesamte Welt von ihr, das ist ja auch irgendwo wieder was Positives.“

Doch Vonns Prioritäten sollten nun abseits der Piste liegen, findet der 41-Jährige mit eindringlichen Worten: „Jetzt kann man ihr nur gute Besserung wünschen und dass sie sich vollständig regeneriert und hoffentlich ein normales Leben nach dem Skisport weiterführen kann.“

Vonn hatte ihre Laufbahn bereits 2019 ein erstes Mal für beendet erklärt, doch 2024 kehrte sie in den Weltcup zurück. Trotz oder vielleicht gerade wegen vieler skeptischer Stimmen schwang sie sich einmal mehr zu Höchstleistungen auf und fuhr wiederholt aufs Podest.