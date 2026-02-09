Vater von Lindsey Vonn verkündet: "Das ist das Ende ihrer Karriere"

Julius Schamburg 09.02.2026 • 21:42 Uhr Lindsey Vonn stürzt bei der Olympia-Abfahrt in Cortina schwer. Ihr Vater spricht sich vehement für das Karriereende seiner Tochter aus.

Lindsey Vonn liegt nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo weiter im Krankenhaus. Nun hat sich ihr Vater Alan Kildow gemeldet und deutliche Worte gefunden!

„Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere“, sagte Kildow im Interview mit der Nachrichtenagentur AP.

„Es wird keine weiteren Rennen für Lindsey Vonn geben“

Vonn erlitt eine Fraktur im linken Bein. Sie ist bereits ein zweites Mal operiert worden, wie die Nachrichtenagenturen Reuters aus England und Ansa aus Italien übereinstimmend berichteten.

„Es wird keine weiteren Skirennen für Lindsey Vonn geben - solange ich dabei ein Wort mitzureden habe“, machte ihr Vater deutlich.

Vonn war an der ersten kritischen Stelle ihres Rennens bereits nach 13 Sekunden schwer gestürzt und blieb für längere Zeit auf der Piste liegen.

Die US-Amerikanerin war mit dem Arm an einem Tor hängengeblieben, verdrehte sich und kam zu Fall.