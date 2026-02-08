Olympia 2026: Abfahrt der Frauen mit Vonn und Aicher heute live im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 08.02.2026 • 08:30 Uhr Bei den Olympischen Winterspielen steht am Sonntag die Abfahrt der Frauen auf dem Programm. Was leistet die verletzte Lindsey Vonn, was ist für Emma Aicher drin?

Am Sonntag (11.30 Uhr im LIVETICKER) müssen bei den Olympischen Winterspielen die Frauen in der Abfahrt ran. Besonderer Fokus liegt auf Lindsey Vonn: Die US-Amerikanerin geht trotz eines Kreuzbandrisses an den Start.

Beim Abschlusstraining am Samstag wirkte das Knie von Vonn stabil, wobei die Strecke nicht mit vollem Tempo angegangen wurde. Dennoch absolvierte sie auch das zweite Training auf der Olimpia delle Tofane souverän.

Olympia 2026 heute live: So verfolgen Sie die Abfahrt der Frauen im Free-TV, Stream & Ticker

TV: ZDF und Eurosport

ZDF und Eurosport Stream: sportstudio.de, hbomax.com

sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Aus deutscher Sicht hoffen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann auf Chancen im Kampf um die Medaillen.

Wie schon in den Vortagen könnten die Witterungsbedingungen in Cortina die Verhältnisse auf der Piste auch am Sonntag beeinträchtigen.

Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert.

-----