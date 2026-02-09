Olympia 2026: Deshalb liegt Vonn auf der Intensivstation

Daniel Höhn 09.02.2026 • 10:39 Uhr Lindsey Vonn liegt nach ihrem Sturz bei der Olympia-Abfahrt im Krankenhaus auf der Intensivstation.

Nach ihrem Sturz bei der Olympischen Abfahrt liegt Lindsey Vonn im Krankenhaus in Treviso auf der Intensivstation. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die 41-Jährige wurde jedoch nicht auf die Intensivstation verlegt, weil es ihr so schlecht geht. Es gehe vielmehr darum, dass Vonns Privatsphäre so besser gewahrt werden könne, wie Reuters weiter berichtet.

Olympia: Neue Infos zu Vonn sollen folgen

Neben Ärzten aus Italien sind auch die persönlichen Chirurgen des US-Skistars vor Ort. Am Mittag soll es ein erneutes Update zu Vonns Gesundheitszustand geben.

Vonn hatte trotz eines Kreuzbandrisses, den sie sich eine Woche zuvor zugezogen hatte, am Abfahrtsrennen teilgenommen.

Während es in den Trainingsläufen noch gut aussah, blieb sie kurz nach dem Start des Rennens mit dem Arm an einem Tor hängen und wurde so ausgehebelt. Ein Hubschrauber transportierte sie von der Strecke und brachte Vonn in das Olympiakrankenhaus nach Cortina, von wo aus es nach Treviso ging.