Olympia 2026: Deutsches Ski-Ass schimpft über Olympia-Piste

Niklas Trettin , Sophie Affeldt , Holger Luhmann 06.02.2026 • 14:49 Uhr Am Sonntag steht in Cortina d’Ampezzo die Abfahrt und damit die erste Ski-alpin-Entscheidung bei den Frauen auf dem Programm. Die Strecke sorgt allerdings schon im Vorfeld für Diskussionen – auch bei Kira Weidle-Winkelmann.

Deutschlands Medaillenhoffnung Kira Weidle-Winkelmann hat nach dem ersten Abfahrtstraining Kritik an den Organisatoren der Olympia-Rennen in Cortina d’Ampezzo geübt.

„Es ist nicht das schöne Cortina, das man gewohnt ist – vieles ist anders als in den letzten Jahren, deutlich schärfer ausgeprägt“, sagte die 29-Jährige am Freitag. Wie anspruchsvoll der Kurs tatsächlich sei, werde sich zeigen, wenn die Piste härter werde und das Tempo weiter anziehe.

Olympia: Was Weidle-Winkelmann bei der Abfahrt stört

Hintergrund der Aussagen ist der veränderte Kurs im Vergleich zu den Weltcup-Rennen der vergangenen Jahre. Die Abfahrt wurde mit zusätzlichen Wellen versehen, einzelne Sprünge fallen deutlich extremer aus. Dass ausgerechnet zu Großereignissen an etablierten und bewährten Strecken noch einmal nachjustiert werde, ärgerte Weidle-Winkelmann spürbar.

„Natürlich will jeder bei einem Großereignis noch etwas Besonderes schaffen und zusätzliche Spannung reinbringen“, sagte Weidle-Winkelmann. „Aber ich bin davon ehrlich gesagt kein großer Fan.“

Der alpine Skisport sei ohnehin gefährlich und spektakulär genug: „Ich weiß nicht, warum man immer noch mehr machen muss – noch spitzere Passagen, noch einen Sprung mit extra Nase.“

Olympia: Auch Vonn im Training dabei

Wie viele ihrer Konkurrentinnen nutzte die Deutsche den ersten Trainingslauf vor allem zur Streckenbesichtigung. An das volle Renntempo wagten sich die meisten Fahrerinnen, wenn überhaupt, nur abschnittsweise.

Weidle-Winkelmann kam am Ende als Dritte ins Ziel, passierte jedoch nicht alle Tore regelkonform. Emma Aicher belegte in der Ergebnisliste Rang 22, Lindsey Vonn fuhr trotz ihres lädierten Knies auf Platz elf.