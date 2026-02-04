Lindsey Vonn: Knie-Drama! Schnee-Chaos stoppt Olympia-Training

SID 04.02.2026 • 18:43 Uhr Starker Schneefall sorgt für Verwirbelungen im Olympia-Zeitplan. Das hat auch für Lindsey Vonn Folgen.

Skistar Lindsey Vonn muss vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Italien länger als erhofft auf einen Härtetest für ihr lädiertes Knie warten.

Das für Donnerstagvormittag geplante Training wurde „aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der Wettervorhersage“ abgesagt. Das teilten die Organisatoren mit. In Cortina sollten vor dem ersten Frauen-Rennen am Sonntag insgesamt drei Abfahrtstrainings stattfinden.

Wetterkapriolen: Absage kommt nicht überraschend

Überraschend kam der Schritt für die Athletinnen am Mittwoch nicht mehr.

„Angesichts des Wetters rechne ich in den nächsten Tagen mit Verzögerungen oder Änderungen“, hatte die Neuseeländerin Alice Robinson kurz vor der Absage der Trainingseinheit gesagt: „Ich glaube, jeder hier hat das schon oft erlebt, wenn man sich den Schnee nur ansieht. Aber ich bin mir sicher, dass es am Tag des Rennens gut sein wird.“

Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im rechten Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert. Die 41-Jährige will ihren Olympia-Traum aber nicht aufgeben.

Vonn jagt Cortina-Gold – der Sturz von Crans-Montana als Mahnung

Vonn will in Cortina, wo sie im Weltcup Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen.