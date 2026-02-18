Olympia 2026: Lindsey Vonn teilt herzzerreißende Nachricht

SPORT1 18.02.2026 • 17:20 Uhr Für Lindsey Vonn steht nach ihrem Sturz erneut eine Operation an. Doch der US-Superstar muss noch einen weiteren harten Schlag verarbeiten.

Lindsey Vonn durchlebt schwere Tage: Die legendäre Skirennfahrerin muss sich von ihrem Hund Leo verabschieden. In einem emotionalen Beitrag auf Instagram nahm die US-Athletin von ihrem geliebten Vierbeiner Abschied.

„Das waren ein paar unglaublich schwere Tage. Wahrscheinlich die schwersten meines Lebens. Ich habe immer noch nicht akzeptiert, dass er nicht mehr da ist...“, schrieb die 41-Jährige.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Vonn hatte sich zu Beginn der Olympischen Spiele bei der Abfahrt schwer verletzt und die vergangenen Tage mit einem gebrochenen Bein in einem Krankenhaus in Italien verbracht. Nach mehreren Operationen war sie jüngst in die Staaten zurückgekehrt, wo ihr weitere Eingriffe bevorstehen.

Vonn: „Habe so viel verloren“

„An dem Tag, an dem ich stürzte, traf es auch Leo“, erzählte Vonn weiter: „Bei ihm war kürzlich Lungenkrebs diagnostiziert worden, aber nun versagte sein Herz. Er hatte Schmerzen und sein Körper konnte mit seinem starken Geist nicht mehr mithalten.“

Im Krankenbett habe sie sich von ihrem „big boy“ verabschiedet: „Ich habe in so kurzer Zeit so viel verloren, was mir etwas bedeutete. Ich kann es nicht glauben. Mein Junge war seit meiner zweiten Kreuzbandverletzung bei mir, als ich ihn am meisten brauchte.“

Leo sei nun „da oben“, zusammen mit ihren Hunden „Lucy und Bear und meiner Mutter und meinen Großeltern und so vielen Menschen, die ich in den letzten Jahren verloren habe“.