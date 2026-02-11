Olympia 2026: Nach Vonn - auch zweites Sturzopfer schwer verletzt

Bei der olympischen Frauen-Abfahrt stürzte nicht nur US-Superstar Lindsey Vonn, sondern auch Cande Moreno aus Andorra. Die 25-Jährige hat nun ihre Diagnose öffentlich gemacht.
Zweites Sturzopfer schwer verletzt
In den sozialen Netzwerken gab Moreno bekannt, dass sie sich das vordere Kreuzband sowie das Innenband im linken Knie gerissen habe. Zudem habe sie noch eine Bänderverletzung im Daumen erlitten.
„Das war nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte, aber ich war schon einmal hier und weiß, wie ich zurückkommen kann“, schrieb Moreno bei Instagram. „Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Die Operation muss noch ein paar Wochen warten, bis das Innenband richtig verheilt ist, aber eines ist klar: Die Arbeit beginnt jetzt.“
Olympia: „Das Knie hat die Gruppe verlassen“
Nach einem Sprung knickte das linke Knie von Moreno ein, sie stürzte und krachte ins Fangnetz. In der Folge rutschte sie noch mehrere Meter die Piste hinunter.
Nach ihrem bitteren Olympia-Aus war Moreno immerhin schon wieder etwas zu Scherzen aufgelegt. „Das linke Knie hat die Gruppe verlassen“, schrieb sie in einem weiteren Beitrag, der ihren wilden Abflug im Bewegtbild zeigt: „Die Genesung beginnt jetzt!“