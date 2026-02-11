Newsticker
Olympia 2026: Nach Vonn - auch zweites Sturzopfer schwer verletzt

Neben Lindsey Vonn stürzt bei der Frauen-Abfahrt bei den Olympischen Spielen auch Cande Moreno. Die Diagnose der 25-Jährigen ist ebenfalls ernüchternd.
Daniel Höhn
Bei der olympischen Frauen-Abfahrt stürzte nicht nur US-Superstar Lindsey Vonn, sondern auch Cande Moreno aus Andorra. Die 25-Jährige hat nun ihre Diagnose öffentlich gemacht.

In den sozialen Netzwerken gab Moreno bekannt, dass sie sich das vordere Kreuzband sowie das Innenband im linken Knie gerissen habe. Zudem habe sie noch eine Bänderverletzung im Daumen erlitten.

„Das war nicht das Ergebnis, das ich mir erhofft hatte, aber ich war schon einmal hier und weiß, wie ich zurückkommen kann“, schrieb Moreno bei Instagram. „Ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Die Operation muss noch ein paar Wochen warten, bis das Innenband richtig verheilt ist, aber eines ist klar: Die Arbeit beginnt jetzt.“

Olympia: „Das Knie hat die Gruppe verlassen“

Nach einem Sprung knickte das linke Knie von Moreno ein, sie stürzte und krachte ins Fangnetz. In der Folge rutschte sie noch mehrere Meter die Piste hinunter.

Nach ihrem bitteren Olympia-Aus war Moreno immerhin schon wieder etwas zu Scherzen aufgelegt. „Das linke Knie hat die Gruppe verlassen“, schrieb sie in einem weiteren Beitrag, der ihren wilden Abflug im Bewegtbild zeigt: „Die Genesung beginnt jetzt!“

