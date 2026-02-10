Olympia 2026: Emotionale Botschaft an Lindsey Vonn!

Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt von Cortina hat sich Trainer Aksel Lund Svindal mit bewegenden Worten an Lindsey Vonn gewandt.
Rührende Worte für Vonn
Auf seinem Instagram Kanal fand die Ski-Ikone emotionale und anerkennende Worte für seine Athletin. „Lindsey, du bist unglaublich mutig. Du inspirierst sowohl die Menschen, die deinen Weg verfolgen, als auch uns, die jeden Tag eng mit dir arbeiten“, schrieb Svindal.
Beeindruckt berichtete der Norweger zudem von einer Szene, die sich unmittelbar nach dem Sturz ereignete. „Gratuliert Breezy zu einem guten Lauf“, ließ die 41-Jährige ihrem Team ausrichten, bevor sie mit dem Hubschrauber abtransportiert wurde. Dazu fand die Ski-Ikone rührende Worte: „Wahre Charaktere erkennt man in den schweren Momenten.“
Vonns Teamkollegin Breezy Johnson lag zu diesem Zeitpunkt des Rennens in Führung und gewann die Goldmedaille schlussendlich.
Harter Tag für das gesamte Team
„Gestern war ein harter Tag auf der Strecke. Für alle, aber am meisten für dich“, schrieb Svindal weiter. Vonn war trotz ihres Kreuzbandrisses, den sie sich beim letzten Abfahrtsrennen vor den Spielen zugezogen hatte, an den Start gegangen. Bereits nach 13 Sekunden kam es zum folgeschweren Unfall.
Am Sonntagabend teilte das behandelnde Krankenhaus Ca’ Foncello in Treviso zunächst mit, dass sich Vonn eine Fraktur am linken Bein zugezogen habe und die Operation erfolgreich verlaufen sei.
Spät am Montag meldete sich Vonn ausführlich zu Wort und erklärte, dass noch weitere Eingriffe folgen werden.