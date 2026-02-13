Olympia 2026: Ski-Ikone mit böser Vonn-Vorahnung - "Musste fast kotzen"

Karina Präg 13.02.2026 • 11:00 Uhr US-Ski-Ikone Picabo Street hat den tragischen Sturz von Lindsey Vonn irgendwie schon vorher im Gefühl gehabt. Grund dafür ist Vonns Startnummer 13.

Nach der schicksalhaften Olympia-Abfahrt von Lindsey Vonn hat sich die amerikanische Ski-Ikone Picabo Street zu dem Sturz geäußert und verraten, dass sie bereits im Vorfeld des Rennens ein schlechtes Gefühl gehabt habe.

„Als ich die Nummer 13 sah, musste ich fast kotzen“, erklärte Street im Gespräch mit der Los Angeles Times. „Ich habe kaum geschlafen. Ich habe die ganze Nacht geweint und auch am Morgen. Ich konnte es einfach nicht abschütteln.“

Es schien, als ob Streets Gefühle durch Aberglaube beeinflusst wurden. So war die frühere Skirennläuferin gegen Ende ihrer erfolgreichen Karriere beim Weltcupfinale 1998 in Crans-Montana schwer gestürzt – an einem Freitag, den 13. Sie brach sich dabei den linken Oberschenkel und zog sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Olympia: Startnummer 13 als schlechtes Omen?

Vonn ging bei ihrem olympischen Rennen ausgerechnet mit der Startnummer 13 auf die Strecke. Und nach ziemlich genau 13 Sekunden stürzte sie. Dabei zog sich die Ski-Queen einen komplexen Bruch des linken Unterschenkels zu. Zuvor hatte sich Vonn Ende Januar das Kreuzband gerissen – ausgerechnet in Crans-Montana.

Street, die einst mit Vonn noch gemeinsam für das US-Team fuhr, hofft nun auf eine möglichst optimale Genesung der 41-Jährigen. „Ich möchte, dass ihr Bein wieder funktioniert“, erklärte die 54-Jährige. „Ich möchte, dass ihre Nerven wieder funktionieren. Ich möchte, dass sie wieder ihren ganzen Körper bewegen kann und dass sie, falls sie eine Familie gründen möchte, mit ihren Kindern spielen kann.“

Im olympischen Abfahrtsrennen war Vonn mit ausgemusterten Handschuhen ihrer langjährigen Freundin an den Start gegangen. Street verriet bei der LA Times, dass die beiden den Handschuhtausch vor den Spielen vereinbart hatten.

Vonn fuhr mit speziellen Handschuhen

„Als sie ein Bild von mir mit diesen Handschuhen sah, meinte sie: ‚Oh, die wären cool‘“, erklärte sie. Daraufhin gab Street Vonn die Handschuhe: „Das war einfach meine Art, ihr zu zeigen, dass ich sie liebe und an sie glaube.“

Dass ihre Handschuhe etwas mit Vonns Sturz zu tun hatten, habe ihr ihre Mutter schnell wieder ausgeredet: „Sehen wir es positiv. Vielleicht haben die Handschuhe sie vor schlimmeren Verletzungen bewahrt.“