Olympia 2026: Vonn teilt krasses Bild aus dem Krankenbett!

Philipp Heinemann 11.02.2026 • 19:18 Uhr Lindsey Vonn gibt ein weiteres Update zu ihrem Gesundheitszustand. Ein Foto veranschaulicht eindrücklich, wie schwer es sie erwischt hat.

Lindsey Vonn hat die dritte Operation hinter sich: Das teilte die US-Athletin in einem Update zu ihrem Gesundheitszustand mit und zeigte auf Instagram dabei auch erstmals seit ihrem Horror-Sturz ein Bild aus dem Krankenhaus.

Zu sehen ist Vonn im Krankenbett, aus ihrem linken Bein ragen dabei etliche Schrauben heraus, die mit einem Gerüst zusammengehalten werden. Zuletzt hatte sie bereits angekündigt, dass sie nach einem komplizierten Beinbruch noch mehrere Eingriffe benötige.

Neues Update: Vonn macht Fortschritte

„Heute hatte ich meine dritte Operation, und sie war erfolgreich. ‚Erfolg‘ hat heute eine ganz andere Bedeutung als noch vor ein paar Tagen", schrieb die 41-Jährige, die bei der Abfahrt bei den Olympischen Spielen schwer verunglückt war.

„Ich mache Fortschritte, und auch wenn es langsam vorangeht, weiß ich, dass alles gut werden wird“, schrieb Vonn weiter und bedankte sich beim medizinischen Personal, Freunden, Familienmitgliedern und ihren Fans für die „überwältigende Anteilnahme und Unterstützung aus aller Welt“. Weiter gratulierte sie dem US-Olympia-Team für die bisherigen Erfolge bei den Spielen von Mailand und Cortina, wo sie ihren zweiten Olympiasieg nach Abfahrtsgold 2010 angepeilt hatte.

Vonn befindet sich nach wie vor in einem Krankenhaus in Italien. Wann eine Heimkehr in die Staaten möglich sein könnte, ist noch nicht bekannt.

Die US-Legende war am Sonntag in Cortina d’Ampezzo nach nur 13 Sekunden auf der Olimpia delle Tofane gestürzt und erlitt dabei einen komplexen Schienbeinbruch, wie sie am Montagabend aus dem Ospedale Ca‘ Foncello in Treviso auf Instagram bekannt gegeben hatte. In diesem Posting kündigte sie auch bereits weitere Operationen an.

