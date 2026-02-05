Olympia 2026: Ski-Superstar Lindsey Vonn sorgt sich um die USA

Karina Präg 05.02.2026 • 14:26 Uhr Lindsey Vonn verfolgt die Aktionen der Einwanderungspolizei ICE in ihrem Heimatstaat Minnesota mit Sorge. Bei den Olympischen Spielen will sie der Welt zeigen, wie Amerika wirklich ist.

Kurz vor dem Start der Olympischen Spiele äußerte sich Ski-Superstar Lindsey Vonn auf einer Pressekonferenz zu den aktuellen politischen Ereignissen in den USA. „Ich habe Familie und Freunde in Minnesota, wo ich aufgewachsen bin. Mein Herz ist unglaublich schwer für alle zu Hause“, sagte die 41-Jährige auf einer Pressekonferenz vor dem Beginn der Spiele in Cortina d’Ampezzo.

In Minneapolis (Hauptstadt des Bundesstaates) waren bei Einsätzen von Beamten der Einwanderungsbehörde ICE eine Frau und ein Mann erschossen worden. Diese kontrovers diskutierten Ereignisse lösten eine große Flut an Protesten und Kritik an der amerikanischen Einwanderungspolitik aus.

Lindsey Vonn als Botschafterin

Die 84-malige Weltcup-Siegerin möchte die Bühne der Olympischen Spiele nutzen, um der Welt ein anderes Bild ihres Heimatlandes zu zeigen. Sie möchte „der Welt zeigen, was Amerika ist, wer wir als Menschen sind, denn wir sind mehr als das, was gerade passiert“.

Vonn agiert auf der internationalen Bühne als wichtige Botschafterin ihres Landes: „Ich tue immer mein Bestes, um unser Land stolz zu machen, und ich hoffe, dass mir das bei diesen Spielen gelingt“, hoffe sie.

Comeback-Queen macht Unmögliches möglich

Die Comeback-Queen möchte trotz eines frischen Kreuzbandrisses im linken Knie an den Start gehen. Letzte Saison bewies sie, dass man mit Disziplin, Ehrgeiz und Willen fast Unmögliches schaffen kann. Mit 40 Jahren und einer Teilprothese im linken Knie kehrte sie in den Weltcupzirkus zurück und bewies eindrucksvoll, dass sie ganz vorne um Medaillen mitfahren kann.