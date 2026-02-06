Olympia 2026: Vonn teilt gegen zweifelnden Arzt aus

Deutliche Worte von Lindsey Vonn! Die US-Amerikanerin hat sich nach ihrem erfolgreichen Abfahrtstraining am Freitag mit Sportmediziner Brian Sutterer einen Schlagabtausch in den sozialen Medien geliefert.
Vonn teilt gegen zweifelnden Arzt aus
Der Arzt stellte infrage, wie der Zustand ihres Kreuzbandes vor dem Riss am vergangenen Freitag war. „Es gibt einen SEHR wichtigen Aspekt, den wir nicht kennen: Wie war der Zustand ihres vorderen Kreuzbandes vor dem Unfall letzte Woche?“, begann Sutterer sein Statement.
„Wäre nicht annähernd so überraschend“
Er führte weiter aus: „Was sie jetzt tut, wäre bei einer Spitzensportlerin, deren Knie bereits so funktionierte, als wäre das vordere Kreuzband von Anfang an gerissen, nicht annähernd so überraschend.“
Der Sportmediziner meinte, dass es sich meist schon um eine chronische Verletzung handle, wenn „man Geschichten hört, dass ‚der oder diejenige jahrelang mit einem gerissenen Kreuzband Sport getrieben hat‘.”
Sportmediziner zweifelt an Vonns Kreuzbandriss
Das würde zugleich bedeuten, dass der Körper Zeit genug gehabt hätte, sich anzupassen und die Muskeln neu zu trainieren, um das Knie zu stützen.
„Außerdem ist bei jemandem, der bereits einen Riss/eine Operation hatte, die Schwellung und die Schmerzen bei einer erneuten Verletzung möglicherweise nicht so stark. Unterm Strich glaube ich nicht, dass es sich um einen gewöhnlichen, frischen Kreuzbandriss handelt, wie alle denken“, betonte Sutterer abschließend.
Vonn teilt gegen Zweifler aus
Dies ließ Vonn nicht auf sich sitzen. „Lol, danke, Doc. Mein Kreuzband war bis letzten Freitag voll funktionsfähig“, antwortete Vonn und stellte klar: „Nur weil es Ihnen unmöglich erscheint, heißt das nicht, dass es unmöglich ist. Und ja, mein Kreuzband ist zu 100 Prozent gerissen. Nicht zu 80 Prozent oder 50 Prozent. Es ist zu 100 Prozent weg.“
Daraufhin relativierte der Arzt seine Aussage und antwortete: „Ich möchte Ihre Leistung keineswegs herabsetzen, sie ist unglaublich beeindruckend. Als Sportmediziner, der sowohl Hochleistungssportler als auch ganz normale Menschen behandelt, weiß ich, dass es gewisse Nuancen gibt, wie schnell Menschen nach einem Kreuzbandriss wieder funktionsfähig sind, und genau das interessiert mich, wenn wir solche Geschichten an die Öffentlichkeit bringen.“