Olympia 2026: Vonn teilt gegen zweifelnden Arzt aus

Johannes Vehren 06.02.2026 • 20:38 Uhr Lindsey Vonn geht trotz eines Kreuzbandrisses bei den Olympischen Winterspielen an den Start. Der Ski-Star legt sich mit einem zweifelnden Arzt in den Sozialen Medien an.

Deutliche Worte von Lindsey Vonn! Die US-Amerikanerin hat sich nach ihrem erfolgreichen Abfahrtstraining am Freitag mit Sportmediziner Brian Sutterer einen Schlagabtausch in den sozialen Medien geliefert.

Der Arzt stellte infrage, wie der Zustand ihres Kreuzbandes vor dem Riss am vergangenen Freitag war. „Es gibt einen SEHR wichtigen Aspekt, den wir nicht kennen: Wie war der Zustand ihres vorderen Kreuzbandes vor dem Unfall letzte Woche?“, begann Sutterer sein Statement.

„Wäre nicht annähernd so überraschend“

Er führte weiter aus: „Was sie jetzt tut, wäre bei einer Spitzensportlerin, deren Knie bereits so funktionierte, als wäre das vordere Kreuzband von Anfang an gerissen, nicht annähernd so überraschend.“

Der Sportmediziner meinte, dass es sich meist schon um eine chronische Verletzung handle, wenn „man Geschichten hört, dass ‚der oder diejenige jahrelang mit einem gerissenen Kreuzband Sport getrieben hat‘.”

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Sportmediziner zweifelt an Vonns Kreuzbandriss

Das würde zugleich bedeuten, dass der Körper Zeit genug gehabt hätte, sich anzupassen und die Muskeln neu zu trainieren, um das Knie zu stützen.

„Außerdem ist bei jemandem, der bereits einen Riss/eine Operation hatte, die Schwellung und die Schmerzen bei einer erneuten Verletzung möglicherweise nicht so stark. Unterm Strich glaube ich nicht, dass es sich um einen gewöhnlichen, frischen Kreuzbandriss handelt, wie alle denken“, betonte Sutterer abschließend.

Vonn teilt gegen Zweifler aus

Dies ließ Vonn nicht auf sich sitzen. „Lol, danke, Doc. Mein Kreuzband war bis letzten Freitag voll funktionsfähig“, antwortete Vonn und stellte klar: „Nur weil es Ihnen unmöglich erscheint, heißt das nicht, dass es unmöglich ist. Und ja, mein Kreuzband ist zu 100 Prozent gerissen. Nicht zu 80 Prozent oder 50 Prozent. Es ist zu 100 Prozent weg.“