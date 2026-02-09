Olympia: Lindsey Vonn meldet sich - mit einer schlechten Neuigkeit

Lindsey Vonn hat sich nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina d’Ampezzo erstmals zu Wort gemeldet. Das Update zu ihrem Gesundheitsstatus verheißt nichts Gutes.
Schlechte Neuigkeit von Vonn
In einem Beitrag auf Instagram schrieb Vonn: „Gestern endete mein olympischer Traum nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben. Ich habe es gewagt zu träumen und habe hart dafür gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen.“
Vonn benötigt „mehrere Operationen“
Sie habe ihre Linie vor dem Sturz „5 inches“ (12,7 Zentimeter, Anm. d. Red.) zu eng gefahren, „als sich mein rechter Arm im Tor verfing, mich verdrehte und zu meinem Sturz führte. Mein Kreuzband und frühere Verletzungen hatten nichts mit meinem Sturz zu tun“, schilderte die US-Amerikanerin.
Die schlechte Nachricht, die Vonn mit ihren Fans teilte: „Leider habe ich mir eine komplexe Tibiafraktur zugezogen, die derzeit stabil ist, aber mehrere Operationen erfordert, um sie richtig zu behandeln.“
Trotz der starken Schmerzen bereue sie „nichts“. Dass sie überhaupt an den Start gehen konnte, sei ein „unglaubliches Gefühl“ gewesen: „Das werde ich nie vergessen. Zu wissen, dass ich dort stand und die Chance hatte zu gewinnen, war an sich schon ein Sieg. Ich wusste auch, dass Rennen fahren ein Risiko ist. Es war schon immer ein unglaublich gefährlicher Sport und wird es auch immer bleiben.“
Emotionale Worte von Lindsey Vonn
Vonns starke Message: „Und ähnlich wie beim Skirennen gehen wir auch im Leben Risiken ein. Wir träumen. Wir lieben. Wir springen. Und manchmal fallen wir. Manchmal wird unser Herz gebrochen. Manchmal erreichen wir die Träume nicht, von denen wir wissen, dass wir sie erreichen könnten. Aber das ist auch das Schöne am Leben: Wir können es versuchen.“
Sie habe es versucht: „Ich habe geträumt. Ich bin gesprungen.“ Ihre Botschaft an die Fans: „Ich hoffe, wenn ihr etwas aus meiner Reise mitnehmt, dann, dass ihr alle den Mut habt Großes zu wagen. Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Denn das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen. Ich glaube an euch, so wie ihr an mich geglaubt hat.“
Olympia: Vonn schwer gestürzt
Vonn war an der ersten kritischen Stelle ihres Rennens bereits nach 13 Sekunden schwer gestürzt und blieb für längere Zeit auf der Piste liegen.
Die US-Amerikanerin war mit dem Arm an einem Tor hängengeblieben, verdrehte sich und kam zu Fall. Der Hubschrauber transportierte Vonn gut 15 Minuten später unter dem Applaus der Zuschauer ab.
Ihr Vater Alan Kildow hatte erst am Montagabend im Interview mit der Nachrichtenagentur AP gesagt: „Sie ist 41 Jahre alt und das ist das Ende ihrer Karriere.“ Die Antwort von Vonn ließ nicht lange auf sich warten.