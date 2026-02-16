Olympia heute live im TV, Stream und Ticker - Ski-Medaille durch Straßer?

SPORT1 16.02.2026 • 08:00 Uhr Am Montag kommt es bei den Olympischen Winterspielen zur Entscheidung im Slalom der Männer. Gibt es erneut eine Überraschung?

Der historische Olympiasieg des gebürtigen Norwegers Lucas Pinheiro Braathen, der für Brasilien das erste Gold bei Winterspielen überhaupt einfuhr, ist immer noch ein großes Thema. Lässt sich der überraschende Erfolg auch im Slalom am Montag (1. Durchgang ab 10 Uhr im LIVETICKER, Entscheidung ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) wiederholen?

Bei Fabian Gratz ist eine Teilnahme noch nicht sicher. „Ich werde mit den Trainern sprechen, was unser Plan ist“, erklärte er - „dann schauen wir mal, ob ich am Montag da bin.“

Ski alpin bei Olympia heute live: So verfolgen Sie den Slalom der Männer

TV : ZDF und Eurosport

: ZDF und Eurosport Stream : sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com

: sportschau.de, sportstudio.de, hbomax.com Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Im Riesenslalom war Gratz im zweiten Durchgang ausgeschieden und zeigte sich danach sehr enttäuscht. „Du fokussierst dich so lange und dann ist es so schnell vorbei. Das tut extrem weh“, sagte der 28-Jährige: „Vor allem dann, wenn sich das Rennen Olympia nennt.“

Linus Straßer zählt in seinem letzten olympischen Slalom zu den deutschen Medaillenhoffnungen. Nach der Team-Kombination hatte Straßer noch über den Slalom-Kurs gelästert.

