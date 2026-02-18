Olympia - Ski Alpin: Erlösung! Shiffrin besiegt Olympia-Fluch

Felix Kunkel 18.02.2026 • 15:15 Uhr Mikaela Shiffrin beendet eindrucksvoll ihre Durststrecke bei den Olympischen Spielen. Im Slalom fährt die Ski-Königin überlegen zu Gold.

Der Druck war immens, doch Ski-Königin Mikaela Shiffrin hat ihre Medaillenflaute bei den Olympischen Spielen in eindrucksvoller Manier beendet. Die US-Amerikanerin fuhr im Slalom in Cortina d’Ampezzo mit einem Vorsprung von 1,50 Sekunden zu Gold.

Für die beste Slalomfahrerin der Geschichte mit 71 Weltcup-Siegen ist es zwölf Jahre nach ihrem ersten Olympia-Gold (Slalom) und acht nach dem Triumph im Riesenslalom der dritte Olympiasieg. Hinzu kommt eine Silbermedaille vor acht Jahren in der Kombination.

2022 in China war Shiffrin überraschend leer ausgegangen – wie auch bislang bei den laufenden Spielen.

Zunächst erlebte sie in der Team-Kombination ein Desaster: Als Führende startend, fuhr Shiffrin nur die 15. Laufzeit und so landeten die haushohen Favoritinnen aus den USA nur auf Platz vier. Im Riesenslalom lief es ebenfalls nicht rund, dort reichte es für sie nur zu Platz elf.

Olympia: Shiffrin fährt im Slalom allen davon

Doch im Slalom unterstrich die 30-Jährige ihren Status als Dominatorin: Schon nach Lauf eins hatte Shiffrin komfortable 0,82 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz. Im Finale ließ sie nichts mehr anbrennen, fuhr kontrolliert, aber mit gewohnt aggressiver Linienwahl und setzte im Zielraum die klare Bestzeit.

Silber ging an Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz. Bronze holte bei perfekten Bedingungen die Schwedin Anna Swenn Larsson (+1,71). Emma Aicher, in Cortina d’Ampezzo schon mit zweimal Silber (Abfahrt und Team-Kombination) dekoriert, wurde Neunte (2,49).

