Olympia - Ski Alpin heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Schnappt Aicher dem Megastar Gold weg?

SPORT1 18.02.2026 • 08:00 Uhr Zum Ende der alpinen Wettbewerbe bei Olympia 2026 steht der Slalom der Damen an. Beendet Ski-Königin Mikaela Shiffrin ihre Medaillen-Durststrecke - und liefert Emma Aicher schon wieder ab?

Es ist das letzte alpine Ski-Rennen der Olympischen Winterspiele 2026: Der Slalom der Frauen. Am Mittwoch werden die Damen um Ski-Queen Mikaela Shiffrin und der deutschen Medaillenhoffnung, Emma Aicher, ums letzte zu vergebene Edelmetall kämpfen.

Der erste Lauf auf dem Hang in Cortina d’Ampezzo startet um 10 Uhr, die Entscheidung fällt im zweiten Lauf ab 13.30 Uhr.

Olympia - Ski Alpin heute live: So verfolgen Sie den Slalom der Damen:

TV: ZDF, Eurosport

ZDF, Eurosport Stream: sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com

sportstudio.de, Eurosport-Stream via DAZN, Discovery+ oder hbomax.com Ticker: SPORT1.de oder SPORT1 App

Olympia: Beendet Shiffrin die Medaillen-Durststrecke?

Im Fokus wird US-Star Mikaela Shiffrin stehen, die in dieser Weltcup-Saison sieben der acht Slalom-Rennen gewinnen konnte. Bei den Olympischen Spielen von Cortina zählt sie aber bisher zu den Geschlagenen: In der Kombination ließ die Amerikanerin eine exzellente Ausgangsposition ungenutzt, kam nur auf Rang vier ein.

Auch im Riesenslalom hatte sie letztlich 92 Hundertstel Rückstand auf Olympiasiegerin Federicas Brignone - Platz elf. „Ich habe mich nicht so wohl gefühlt, um Vollgas zu geben“, sagte Shiffrin anschließend. Folgt nun die Wende?

Deutsche Hoffnung & Favoritinnen

Die große deutsche Medaillenhoffnung heißt einmal mehr Emma Aicher. Die 22-Jährige - bereits mit Silber in der Team-Kombi und der Abfahrt dekoriert - will nun nach Gold greifen. Doch sie weiß auch: „Mikaela Shiffrin fährt auf einem anderen Level.“