Olympia 2026: "Schwer zu ertragen" - fünfte Vonn-OP

Speed Queen Lindsey Vonn ist erneut erfolgreich an ihrem schwer verletzten linken Bein operiert worden.
„Schwer zu ertragen“: Fünfte Vonn-OP
Der Eingriff habe „etwas mehr als sechs Stunden“ gedauert, schrieb die US-Amerikanerin nach ihrer fünften Operation am Freitag bei Instagram, der behandelnde Arzt habe einen „unglaublichen Job“ gemacht.
Bei X teilte sie zudem mit: „Nur eine kurze Info… meine letzte Operation ist gut verlaufen. Sie dauerte etwas mehr als 6 Stunden. Ich erhole mich gerade von der Operation, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen."
Olympia: Vonn kündigt genaue Erklärung an
Das belegt Vonn mit Röntgenbildern, die zahlreiche Schrauben in ihrem Bein zeigen.
Wegen der Schwere des Eingriffs müsse sie noch ein wenig in der Klinik bleiben, berichtete Vonn, es gehe in „Babyschritten“ vorwärts.
Was genau bei dem Eingriff passiert sei und was das bedeute, wolle sie „bald“ erklären.
Vonn inzwischen in der Heimat
Die 41-Jährige war in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo schwer gestürzt und hatte sich bereits in Italien mehreren Operationen unterziehen müssen.
Inzwischen wurde sie in ihre Heimat überführt. Dass dort weitere Eingriffe erfolgen würden, hatte sie angekündigt.
-----
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)