Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Ski Alpin
Ski Alpin
NEWS
ZEITPLAN
ERGEBNISSE
Ski Alpin>

Olympia 2026: "Schwer zu ertragen" - fünfte Vonn-OP

„Schwer zu ertragen“: Fünfte Vonn-OP

Lindsey Vonn gibt ein weiteres Update zu ihrem Gesundheitszustand. Die Speed Queen wurde demnach erneut operiert - der Eingriff dauerte mehrere Stunden.
Die US-Amerikanische Ski-Legende Lindsey Vonn gibt nach ihrem Horrorsturz bei der olympischen Abfahrt ein positives Update auf ihrem Weg zur Genesung.
SID
Lindsey Vonn gibt ein weiteres Update zu ihrem Gesundheitszustand. Die Speed Queen wurde demnach erneut operiert - der Eingriff dauerte mehrere Stunden.

Speed Queen Lindsey Vonn ist erneut erfolgreich an ihrem schwer verletzten linken Bein operiert worden.

Der Eingriff habe „etwas mehr als sechs Stunden“ gedauert, schrieb die US-Amerikanerin nach ihrer fünften Operation am Freitag bei Instagram, der behandelnde Arzt habe einen „unglaublichen Job“ gemacht.

Bei X teilte sie zudem mit: „Nur eine kurze Info… meine letzte Operation ist gut verlaufen. Sie dauerte etwas mehr als 6 Stunden. Ich erhole mich gerade von der Operation, aber die Schmerzen sind schwer zu ertragen."

Olympia: Vonn kündigt genaue Erklärung an

Das belegt Vonn mit Röntgenbildern, die zahlreiche Schrauben in ihrem Bein zeigen.

Wegen der Schwere des Eingriffs müsse sie noch ein wenig in der Klinik bleiben, berichtete Vonn, es gehe in „Babyschritten“ vorwärts.

Was genau bei dem Eingriff passiert sei und was das bedeute, wolle sie „bald“ erklären.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Vonn inzwischen in der Heimat

Die 41-Jährige war in der Olympia-Abfahrt von Cortina d’Ampezzo schwer gestürzt und hatte sich bereits in Italien mehreren Operationen unterziehen müssen.

Inzwischen wurde sie in ihre Heimat überführt. Dass dort weitere Eingriffe erfolgen würden, hatte sie angekündigt.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite