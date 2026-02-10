Olympia 2026: Dominator enttäuscht! "Wusste, dass er Probleme haben wird"

Holger Luhmann 10.02.2026 • 10:43 Uhr Überflieger Domen Prevc bleibt von der Normalschanze ohne Olympia-Medaille. Ein slowenischer Experte ordnet im SPORT1-Interview die Enttäuschung ein.

Domen Prevc hat beim Olympiasieg von Philipp Raimund eine Medaille verpasst. Der slowenische Überflieger belegte beim Skispringen von der Normalschanze nur den sechsten Platz.

Im Gespräch mit SPORT1 erklärt der slowenische Journalist und Skisprung-Experte Andrej Milkovic, warum es für ihn keineswegs eine Überraschung war, dass Prevc leer ausging – und blickt voraus auf die nächsten Entscheidungen.

SPORT1: Es wurde nur der sechste Platz für Domen Prevc. Sind Sie überrascht?

Andrej Milkovic: Ja und nein. Ich glaube, die Öffentlichkeit ist mehr überrascht, weil viele nicht wissen, dass es einen großen Unterschied zwischen dieser Schanze und zum Beispiel Willingen und den anderen Schanzen, auf denen Domen zuletzt dominiert hat, gibt. Ich wusste, dass er hier mehr Probleme auf der kleinen Schanze haben wird, die Großschanze wird eine andere Geschichte. Das war zu erwarten. An einem besseren Tag und mit besseren Sprüngen hätte er vielleicht eine Medaille holen können, aber ich wusste, dass es keine dominante Vorstellung wird.

Olympia 2026: „Ich würde alle Trainingssprünge nutzen“

SPORT1: War es ein Fehler, vielleicht ein wenig zu spät hierher gekommen zu sein und dann nicht genug Trainingssprünge auf der Normalschanze zu haben?

Milkovic: Ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass es ein Fehler war. Ich würde sagen, ich würde alle Trainingssprünge nutzen, die es gibt. Das ist mein Standpunkt. Wenn es möglich ist, am Dienstag zu kommen, würde ich am Dienstag kommen und nicht erst am Donnerstag. Ich respektiere die Entscheidung des Teams, denn das sind diejenigen, die Verantwortung dafür übernehmen müssen.

SPORT1: Was kann er bei den nächsten Springen hier erreichen?