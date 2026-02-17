Olympia: Hannawald mit scharfer Attacke!

Karina Präg 17.02.2026 • 10:21 Uhr Während des Super-Team-Wettbewerbs bei Olympia findet Experte Sven Hannawald abermals klare Worte gegen die norwegischen Skispringer.

Während des olympischen Super-Team-Wettbewerbs, der schließlich wegen heftigen Schneefalls abgesagt wurde, diskutierten ARD-Kommentator Tom Bartels und Skisprungexperte Sven Hannawald rege über das Verhalten des norwegischen Teams.

„Also ganz ehrlich: Wenn ein Norweger heute die Klappe aufmacht, auch nur zwei Millimeter“, begann Hannawald seinen unvollendeten Satz, nachdem Tom Bartels die scharfe Kritik von Norwegens TV-Experte Johann Remen Evensen an Daniel Tschofenig angesprochen hatte.

Der Österreicher wurde beim Springen von der Großschanze nach dem ersten Durchgang disqualifiziert, weil er mit einem vier Millimeter zu großen Schuh gesprungen war.

Hannawald: „Hör‘ mir auf mit den Norwegern“

Hannawald nahm diese Kritik zum Anlass, um noch einmal auf den Betrugsskandal um die beiden Norweger Johann André Forfang und Marius Lindvik bei der WM in Trondheim im vergangenen Jahr zu sprechen zu kommen, die aufgrund von manipulierten Anzügen disqualifiziert worden waren.

„Hör‘ mir auf mit den Norwegern. Alle um uns herum, inklusive mir, warten immer noch darauf, dass zwei Kandidaten, die von nichts gewusst haben wollen, sich zumindest entschuldigen“, ärgerte sich der 51-Jährige.

„Leider ist es so, dass die ganzen Ergebnisse so bleiben wie sie sind. Aber das Mindeste bekommen sie (die Norweger, Anm. Red.) nicht hin“, ergänzte er. Bis heute gab es keine offizielle Entschuldigung der beiden Athleten. Dies kritisierte auch schon Olympiasieger Philipp Raimund vor einigen Tagen.

Hannawald empfand die aktuelle Kritik der Skandinavier beim Einzelwettbewerb als eine Farce: „Und dann kommen die Norweger ums Eck und schallen da irgendwie herum. Ich lach‘ mich kaputt - ganz ehrlich!“

Bartels ebenfalls mit deutlichen Worten

Auch Bartels fand nach dem Abbruch des Super-Team-Wettbewerbs klare Worte mit Blick auf das norwegische Team: „Jetzt freut sich Jan-Erik Albu (Norwegens Sportdirektor, Anm. d. Red.) über Bronze mit dem norwegischen Team. Er war letztes Jahr verantwortlich in Trondheim, wusste von nichts. Ich muss wirklich sagen, ihm glaube ich das sogar. Wir haben uns lange unterhalten. Dass die Springer nichts wussten, dass glauben wir alle nicht - Lindvik und Forfang. Und Forfang holt jetzt hier Bronze - und das 0,3 Punkte vor der deutschen Mannschaft.“