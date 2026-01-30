SPORT1 iGaming 30.01.2026 • 14:45 Uhr Erfahre alles über Book of Dead! Wir testen Volatilität, RTP und Freispiele des Ägypten-Klassikers. Jetzt sicher in deutschen Online-Spielhallen spielen. 18+ | AGB gelten

Book of Dead ist das Aushängeschild von Play’n GO und hat das Genre der „Bücher-Slots“ für die moderne Welt der Online-Spielbanken maßgeblich geprägt. Du begleitest den furchtlosen Entdecker Rich Wilde auf seiner Suche durch das alte Ägypten, um die Geheimnisse der Pharaonen zu lüften.

Dieser Slot ist bekannt für seine hohe Volatilität. Das bedeutet für dich: Die Action ist intensiv und das Hauptfeature bietet ein enormes Potenzial für hohe Auszahlungen. In Deutschland musst du jedoch beachten, dass aufgrund der gesetzlichen Regelungen einige Besonderheiten gelten, wie die 5-Sekunden-Regel zwischen den Spins und ein Einsatzlimit von 1 € pro Spielrunde.

📋 Slot-Überblick: Book of Dead Fakten

Metrik Detail Entwickler Play’n GO Release-Datum 2016 Auszahlungsquote (RTP) ca. 87% - 90% (DE-angepasst) Volatilität Hoch Walzen & Reihen 5 Walzen, 3 Reihen Gewinnlinien (Paylines) 10 (flexibel einstellbar) Max. Gewinnpotenzial 5.000x der Einsatz Min/Max Einsatz 0,01 € / 1,00 € (DE-Limit)

🌟 Einführung & Thema

Das Thema ist klassische ägyptische Mythologie und rückt die Götter Anubis und Osiris sowie den Protagonisten Rich Wilde in den Fokus. Das Design des Spiels ist scharf und hochwertig – es fängt den Nervenkitzel einer Erkundungstour im Indiana-Jones-Stil perfekt ein.

Der dramatische Soundtrack und die hallenden Soundeffekte schaffen die ideale Atmosphäre für einen gefährlichen Raubzug durch antike Grabkammern. Rich Wilde ist in der Welt der Online-Spielhallen fast schon ein Star, und ehrlich gesagt sind wir ein wenig neidisch auf seine perfekte Archäologen-Garderobe.

⚙️ Gameplay & Sonderfunktionen

Das gesamte Spielerlebnis dreht sich um das Symbol des Book of Dead, das eine Doppelrolle einnimmt: Es fungiert sowohl als Wild- als auch als Scatter-Symbol.

Das Buch-Symbol (Wild & Scatter)

Wild: Es ersetzt alle anderen Symbole, um dir dabei zu helfen, gewinnbringende Kombinationen auf den Paylines zu vervollständigen.

Es ersetzt alle anderen Symbole, um dir dabei zu helfen, gewinnbringende Kombinationen auf den Paylines zu vervollständigen. Scatter: Wenn du drei oder mehr Buch-Symbole an beliebiger Stelle auf den Walzen landest, wird die Freispiel-Funktion ausgelöst.

Freispiele mit expandierendem Symbol (Hauptfeature)

Sobald die Freispielrunde startet, wird es richtig spannend:

Anzahl der Spins: Du erhältst zunächst 10 Freispiele.

Du erhältst zunächst 10 Freispiele. Symbol-Auswahl: Bevor die Spins beginnen, wird ein zufälliges Bezahlsymbol (außer dem Buch) ausgewählt, das für die Dauer des Bonus zum speziellen expandierenden Symbol wird.

Bevor die Spins beginnen, wird ein zufälliges Bezahlsymbol (außer dem Buch) ausgewählt, das für die Dauer des Bonus zum speziellen expandierenden Symbol wird. Expansions-Regel: Wenn genügend dieser Symbole landen, um einen Gewinn zu erzielen, erweitern sie sich auf die gesamte Walze. Sie zahlen sogar aus, wenn sie nicht auf angrenzenden Walzen liegen.

Wenn genügend dieser Symbole landen, um einen Gewinn zu erzielen, erweitern sie sich auf die gesamte Walze. Sie zahlen sogar aus, wenn sie nicht auf angrenzenden Walzen liegen. Verlängerung: Drei weitere Bücher während der Bonusrunde bescheren dir zusätzliche 10 Freispiele.

✅ Fazit und Zugänglichkeit

Book of Dead ist ein hochkarätiger Slot, der den Markt dominiert – vor allem dank seiner starken Freispielrunde. Die hohe Volatilität bedeutet zwar, dass längere Durststrecken vorkommen können, aber die Vorfreude auf das Bonus-Feature macht für viele den Reiz aus.

Wenn du nach einer vertrauenswürdigen Plattform für deine nächsten Spins suchst, findest du hier beste Slot Spiele in der Übersicht, die alle deutschen Sicherheitsstandards erfüllen.

Spieler-Guide

Empfohlen für: Spieler, die eine hohe Volatilität suchen, die „Book of“-Mechanik lieben und in der Bonusrunde auf hohe Multiplikatoren abzielen.

Spieler, die eine hohe Volatilität suchen, die „Book of“-Mechanik lieben und in der Bonusrunde auf hohe Multiplikatoren abzielen. Verfügbarkeit: Der Titel ist extrem populär und in fast jeder großen deutschen Online-Spielbank verfügbar, die eine offizielle GGL-Lizenz besitzt.

🎰 Unsere Top-Auswahl: Wo du Book of Dead spielen kannst

Um Book of Dead sicher und unter fairen Bedingungen zu genießen, haben wir für dich die besten lizenzierten Anbieter in Deutschland herausgesucht.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Welches ist das wertvollste Symbol?

Rich Wilde höchstpersönlich ist das am höchsten zahlende Standardsymbol. Wenn er im Bonus als spezielles expandierendes Symbol ausgewählt wird, winkt bei einem Vollbild (alle fünf Walzen bedeckt) der 5.000-fache Hauptpreis.

Wie oft werden die Freispiele ausgelöst?

Aufgrund der hohen Volatilität gilt das Bonus-Feature als eher schwer zu erreichen. Es kann viele Runden dauern, bis die drei Bücher erscheinen, aber das Potenzial für signifikante Auszahlungen ist genau hier am größten.

Warum ist die Auszahlungsquote (RTP) in Deutschland niedriger?

International liegt die Quote oft bei über 96%. In Deutschland passen viele Betreiber die Auszahlungsquote (RTP) aufgrund der staatlichen Einsatzsteuer von 5,3 % auf ca. 87 % bis 90 % an. Dies dient dazu, den Betrieb unter den strikten rechtlichen Rahmenbedingungen wirtschaftlich zu halten.