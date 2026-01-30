SPORT1 iGaming 30.01.2026 • 14:48 Uhr Ist der NetEnt-Klassiker Starburst noch immer die Nr. 1? Erfahre alles über Auszahlungsquoten in Deutschland, Expanding Wilds und die besten legalen Spielotheken. 18+ | AGB gelten

Starburst ist der unangefochtene König der virtuellen Automatenspiele. Er ist weltweit bekannt für seine schillernde Schlichtheit und das hypnotische Weltraum-Thema. Das ikonische „Expanding Wild“-Feature macht den Slot seit seinem Launch durch NetEnt im Jahr 2012 zum absoluten Hit. Dieser Klassiker bietet eine niedrige bis mittlere Volatilität.

Er ist die perfekte Mischung aus moderner Optik und rasanter, unkomplizierter Action. Du findest ihn heute in fast jeder seriösen Online-Spielhalle mit deutscher Lizenz.

📋 Slot-Überblick: Starburst Fakten

Metrik Details Entwickler NetEnt Release 2012 Auszahlungsquote (RTP) ca. 90,05% – 92,00% (DE-Schnitt) Volatilität Niedrig bis Mittel Walzen & Reihen 5 Walzen, 3 Reihen Gewinnlinien 10 (Fix, „Both Ways“ – zahlt in beide Richtungen) Max. Gewinnpotenzial 500x dein Einsatz Einsatzlimits Max. 1,00 € (DE-Regulierung)

Hinweis zum RTP: Während Starburst international oft mit 96,09 % gelistet wird, liegt die Quote in Deutschland meist zwischen 90 % und 92 %. Grund hierfür ist die in Deutschland anfallende Spieleinsatzsteuer von 5,3 %.

🌟 Einführung & Thema

Starburst nimmt dich mit auf eine faszinierende Reise durch den Kosmos. Das Konzept ist simpel, aber effektiv: funkelnde HD-Edelsteine vor einem tiefen, atmosphärischen Weltraum-Hintergrund. NetEnt verzichtet hier bewusst auf komplexe Storylines und setzt stattdessen auf pure Arcade-Action.

Untermalt wird das Ganze von einem treibenden Ambient-Synth-Track, der bei Gewinnen durch laserartige Soundeffekte ergänzt wird. Der Sound ist so markant, dass er in der Welt der legalen Spielbanken im Netz fast schon als Standard-Hintergrundgeräusch gilt.

⚙️ Gameplay & Special Features

Im Gegensatz zu modernen Slots, die oft auf überladene Bonusrunden setzen, konzentriert sich Starburst voll und ganz auf ein zentrales Element: das Starburst Wild.

Das Starburst Wild Feature

Das bunte Stern-Symbol ist der Schlüssel zu deinen Gewinnen. Es kann ausschließlich auf den drei mittleren Walzen (2, 3 und 4) erscheinen.

Expansion: Sobald ein Starburst Wild landet, dehnt es sich über die gesamte Walze aus und macht diese zu 100% „Wild“.

Sobald ein Starburst Wild landet, dehnt es sich über die gesamte Walze aus und macht diese zu 100% „Wild“. Re-Spin: Nach der Auszahlung des ursprünglichen Spins bleibt die Wild-Walze fixiert und du erhältst einen kostenlosen Re-Spin.

Nach der Auszahlung des ursprünglichen Spins bleibt die Wild-Walze fixiert und du erhältst einen kostenlosen Re-Spin. Stacked Wilds: Landet während des Re-Spins ein weiteres Wild, dehnt sich auch dieses aus und löst einen weiteren Re-Spin aus. Dies kann bis zu dreimal hintereinander passieren, was die kompletten Walzen 2, 3 und 4 in eine gigantische Wild-Zone verwandeln kann.

Beidseitige Gewinnlinien (Both Ways)

Ein entscheidender Vorteil bei Starburst ist, dass die 10 Gewinnlinien in beide Richtungen gewertet werden: von links nach rechts und von rechts nach links (ab Walze 5). Dies verdoppelt effektiv deine Gewinnchancen bei jedem Spin und sorgt für eine hohe Trefferfrequenz.

Wenn du neben diesem Klassiker auch andere Top-Titel entdecken möchtest, findest du hier eine Übersicht über beste Slot-Spiele auf dem aktuellen Markt.

🎰 Unsere Top-Auswahl: Wo du Starburst spielen kannst

Damit du Starburst unter fairen und sicheren Bedingungen genießen kannst, haben wir die besten legalen Anbieter in Deutschland für dich geprüft.

✅ Fazit und Zugänglichkeit

Bewertung

Starburst ist das Paradebeispiel für ein gelungenes virtuelles Automatenspiel. Die niedrige Volatilität sorgt für häufige, stetige Gewinne im Spielverlauf.

Das ist ideal für längere Sessions ohne extrem hohe Risiken. Beachte jedoch die Regeln des GlüStV 2021, wie die 5-Sekunden-Regel und das Einsatzlimit von 1 € pro Spin.

Spieler-Check

Empfohlen für: Einsteiger und Fans von schneller Action, die eine stabile Auszahlungsquote (RTP) bei kontrolliertem Risiko suchen.

Einsteiger und Fans von schneller Action, die eine stabile Auszahlungsquote (RTP) bei kontrolliertem Risiko suchen. Markt-Hinweis: In lizenzierten deutschen Spielotheken ist Starburst sicher und reguliert, was dir einen hohen Spielerschutz garantiert.

In lizenzierten deutschen ist Starburst sicher und reguliert, was dir einen hohen Spielerschutz garantiert. Verfügbarkeit: Du findest Starburst bei nahezu jedem Anbieter auf der GGL-Whitelist. Der Slot ist zudem perfekt für alle mobilen Endgeräte optimiert.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Gibt es bei Starburst eine klassische Freispielrunde?

A: Nein. Starburst setzt stattdessen auf das Expanding Wild Re-Spin-Feature. Es gibt kein separates Scatter-Symbol, das eine eigenständige Bonusrunde auslöst.

F: Warum wird Starburst so oft für Bonusangebote genutzt?

A: Aufgrund der niedrigen Volatilität und der hohen Trefferfrequenz eignet sich das Spiel hervorragend, um ein Guthaben stabil zu halten, während man die Umsatzbedingungen eines Bonus in einer Online-Spielothek erfüllt.