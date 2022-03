Forster auf Gold-Kurs - auch Rieder greift nach Medaille

"Das was ich mir erträumt habe, habe ich gestern Realität werden lassen", sagte die 32-Jährige dem Sport-Informations-Dienst: "Dass der Slalom eine schwierigere Kiste ist, wusste ich von Anfang an. Ich war echt spritzig, habe alles in die Waagschale geworfen. Es sollte nicht sein, aber damit kann ich leben." Noemi Ristau liegt mit Guide Paula Brenzel in der Klasse der Sehbehinderten auf Rang elf.