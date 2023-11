Paralympics: Russland? Deutscher Para-Star positioniert sich klar: „Hätte ein Problem damit“

Wenn im kommenden Jahr vom 28. August bis zum 8. September die Paralympics in Paris stattfinden, werden nach aktuellem Stand auch Athleten aus Russland und Belarus auf Medaillenjagd geben. Das hatte das Internationale Paralympische Komitee auf einer Versammlung in Bahrain im September beschlossen.

Kein Siegerfoto mit russischen Athleten

Bereits am Samstag hatte Friedhelm Julius Beucher, Präsident des Deutschen Behindertensportverbands (DBS), bei der Ehrung der Para Sportler des Jahres in Düsseldorf drastische Worte in dieser Thematik gewählt. „Wenn wir uns als Sport als große Friedensbewegung in dieser Welt verstehen, dann passen dort keine Teilnehmer aus einem Land hin, das nach wie vor tötet, vergewaltigt, zertrümmert und zerstört“, positionierte er sich klar gegen die Teilnahme russischer und belarussischer Sportler.