Paralympics: Deutschland in die K.-o.-Phase?

Die deutschen Männer der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft wollen sich eine gute Ausgangslage für die K.o.-Runde erspielen - und eifern dabei Dennis Schröder und Co. nach.

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben bei den Paralympischen Spielen in Paris ihren ersten Sieg eingefahren.

In einer stimmungsvollen Partie in der Arena von Bercy, in der die Basketball-Weltmeister um Dennis Schröder vor wenigen Wochen knapp eine Medaille verpasst hatten, schlug Deutschland Gastgeber Frankreich mit 72:64 (36:34) und steht nun mit einem Sieg und einer Niederlage auf Rang zwei.