Paralympics: Teenager bricht deutschen Medaillen-Bann!

SID 30.08.2024 • 19:36 Uhr Maurice Wetekam holt die erste Medaille für Deutschland bei den Paralympischen Spielen. Es ist sein bisher größter internationaler Erfolg.

Schwimmer Maurice Wetekam hat bei den Paralympischen Spielen in Paris die erste deutsche Medaille gewonnen. Der 18-Jährige kam im extrem stimmungsvollen Rennen über 100 m Brust in der Startklasse SB9 in 1:07,04 Minuten auf Rang drei und holte mit einem Rückstand von 1,76 Sekunden auf Sieger Stefano Raimondi aus Italien Bronze.

Für Wetekam ist es nach Silber auf seiner Paradestrecke bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 der größte internationale Erfolg.

Der mit einer Dysmelie an der linken Hand antretende Leverkusener hatte nach einer schwierigen Saison mit einem enttäuschenden achten EM-Platz bereits am Morgen im Vorlauf mit persönlicher Bestzeit seine Topform zum Höhepunkt unter Beweis gestellt. Im wegen des zweitplatzierten Franzosen Hector Denayer extrem lauten Finale legte er dann eindrucksvoll nach.

Scholz verpasst erneute Medaille

Zuvor hatte Tanja Scholz bei ihrem zweiten Start in der Arena la Defense erneut eine Medaille verpasst. Die 40-Jährige schlug in der Klasse S5 über 100 m Freistil in 1:27,07 Minuten als Sechste an und blieb um fünf Sekunden hinter dem Podest. Die geringe Wassertemperatur habe ihr erneut Probleme bereitet. „Der Start hat sich irre lang gezogen, dann kamen sofort wieder Spastiken durch, das war echt ärgerlich“, so Scholz.

Die inkomplett querschnittsgelähmte Neumünsteranerin hatte über die 100 m Freistil bei der WM 2022 und 2023 Gold gewonnen, allerdings jeweils in ihrer eigentlichen Startklasse S4. Bei den Paralympics werden die 100 m Freistil allerdings in dieser Kategorie nicht angeboten, deshalb musste Scholz bei den weniger eingeschränkten Athletinnen in der Klasse S5 antreten. „Ich war die einzige S4-Schwimmerin und konnte da ein bisschen mithalten. Das macht mich wahnsinnig stolz“, betonte sie.