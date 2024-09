Paralympics: Leon Schäfer verpasst Medaille – Stachel sitzt tief

Leon Schäfer stemmte die Hände in die Hüfte und schaute regungslos hinauf zur Anzeigetafel unter dem Stadiondach. Platz vier, wie schon Weitsprung: Der Para Sportler des Jahres konnte es einfach nicht fassen. Auch über die 100 m ging der Weltmeister leer aus, Schäfer muss ohne Medaille von den Paralympics in Paris abreisen. „Ich werde jetzt erstmal Abstand vom Sport brauchen“, sagte Schäfer in der Mixed Zone mit leerem Blick: „Ich kann mir dieses Ergebnis nicht erklären.“

Schlaflose Nächte und große Erwartungen

Knapp an der Medaille vorbei

Dann fehlten dem Leverkusener zwei Hundertstel zu Bronze. Die ersehnte Goldmedaille war 0,06 Sekunden entfernt. Der Stachel sitzt tief. "Meine nächste Chance, die Spiele zu gewinnen, ist erst in vier Jahren in LA, da bin ich 31", erklärte Schäfer.

Blick in die Zukunft

Er sei der Meinung, so Schäfer, „dass ich jetzt physisch in meiner Prime bin. Ich weiß nicht, wie das in vier Jahren aussehen wird. Keiner weiß was die Zukunft bringt. Auch ich nicht. Das weiß nur Gott. Ich vertraue seinem Plan.“