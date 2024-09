Paralympics-Trainer klagt TV-Sender an: „Schon zum Kotzen!“

Die Berichterstattung während der Paralympischen Spiele 2024 steht in der Kritik. Sowohl Umfang als auch die Art der Darstellung seien nicht optimal verlaufen.

Eine Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land, Olympische Spiele und zum Abschluss Ende August noch die Paralympics . Der Sommer 2024 war für Sportfans in Deutschland von Großereignissen und Spektakel gespickt.

Doch die Berichterstattung von ARD und ZDF über die Paralympischen Spiele erntet im Nachgang des Events große Kritik. Einige deutsche Medaillenentscheidungen waren nirgendwo zusehen, was den Unmut einiger Interessenten auf sich zieht.

Paralympics: 60 Stunden Sendezeit an zwölf Tagen

An zwölf Wettkampftagen erhielten die Spiele nur rund 60 Stunden Sendezeit und das, obwohl ARD-Programmchefin Miriam Bach vor dem offiziellen Beginn angekündigt hatte „noch nie zuvor“ werde so viel medial berichtet, wie in diesem Jahr.