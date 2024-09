Paralympics beendet: "Spektakulärste Spiele aller Zeiten"

Die Paralympics in Paris setzen neue Maßstäbe. Auch bei der Abschlussfeier gibt es eine große, bunte Party. Deutschland muss sich allerdings mit Rang 12 im Medaillenspiegel begnügen.

Die Paralympics in Paris setzen neue Maßstäbe. Auch bei der Abschlussfeier gibt es eine große, bunte Party. Deutschland muss sich allerdings mit Rang 12 im Medaillenspiegel begnügen.

Die 17. Paralympischen Sommerspiele sind am Sonntag im Stade de France mit einer bunten Feier zu Ende gegangen. Um 21.57 Uhr erlosch das Paralympische Feuer im Jardin des Tuileries, das in anderthalb Jahren bei den Winterspielen in Mailand und Cortina (6. bis 15. März 2026) wieder entzündet wird.