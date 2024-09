Paralympics: Regen und Thriller! Deutsche Medaille nach großem Kampf

Die 39-Jährige aus Bonn musste sich am verregneten Donnerstagmorgen auf dem 28,3 Kilometer langen Kurs in Clichy-sous-Bois nur der Australierin Lauren Parker und Jennette Jansen aus den Niederlanden geschlagen geben.

Paralympics: Erst Regen, dann Thriller

Die querschnittgelähmte Handbikerin, die am Tag zuvor Bronze im Einzelzeitfahren gewonnen hatte, erreichte nach 56:15 Minuten das Ziel, Zeyen-Giles lag 4:11 Minuten hinter Vize-Weltmeisterin Parker (52:04 Minuten).

Den Sprint um Silber verlor Zeyen-Giles knapp gegen die zeitgleiche Tokio-Siegerin Jansen. Das Rennen hatte wegen des Dauerregens am frühen Morgen fast eine Stunde später begonnen.

Zeyen-Giles kämpft sich nochmal ran

Erfolgreiche Paralympics-Bilanz

Zeyen-Giles sorgte damit für die 14. deutsche Bronzemedaille in Paris. Es ist insgesamt ihr sechstes persönliches Edelmetall .

In Tokio vor drei Jahren triumphierte Zeyen-Giles im Zeitfahren, im Straßenrennen belegte sie den zweiten Platz. Dazu kommen Gold 2012 in London und Silber 2008 in Peking mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen.