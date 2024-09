Paralympics: Maike Naomi Schwarz im 100m-Freistil-Finale – Medaillentraum lebt

SID 04.09.2024 • 11:42 Uhr Schwimmerin Maike Naomi Schwarz erreicht bei den Paralympics das Finale über 100 m Freistil und darf acht Jahre nach Edelmetall von Rio von einer zweiten Medaille träumen.

Schwimmerin Maike Naomi Schwarz hat bei den Paralympics in Paris das Finale über 100 m Freistil erreicht und darf acht Jahre nach ihrem 50-m-Silber von Rio leise von einer zweiten Medaille träumen. Die 30-Jährige landete in den Vorläufen am Mittwochmorgen in 1:02,99 Minuten auf Platz fünf der Klasse S12, der dritte Rang war rund eine Sekunde entfernt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die sehbehinderte Schwarz war 2018 bereits 1:00,29 Minuten geschwommen, hatte in der Folge aber mit Depression zu kämpfen und arbeitete sich mühsam wieder fast zu alter Stärke zurück. Das Finale über 100 m findet am Mittwochabend (17.36 Uhr) statt. In Paris hatte Schwarz bereits Platz acht über 100 m Rücken und Rang 14 über 50 m Freistil belegt.

Weitere deutsche Starterinnen verpassen Endlauf