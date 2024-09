Schwimmerin Scholz holt erstes Gold - Böttcher Vierte

SID 01.09.2024 • 20:07 Uhr Am Sonntagabend erlösen die Schwimmer die deutsche Mannschaft bei den Paralympics in Paris. Doch es gibt auch Wermutstropfen wie den schwachen Auftritt von Leon Schäfer.

Ein patzender Sportler des Jahres, der Fahnenträger in der Warteschleife - und urplötzlich doch noch ein goldener Doppelschlag durch die Schwimmer: Tanja Scholz und Josia Topf haben das deutsche Team nach einem Wochenende mit Licht und Schatten innerhalb von zehn Minuten mit den ersten beiden Paralympics-Siegen erlöst.

Medaillenspiegel: Team D in den Top 20

Scholz weinte nach ihrem Triumph am Sonntagabend unter tosendem Applaus der über 15.000 Zuschauer in der La Defense Arena. Als die Freudentränen der Elmshornerin noch nicht einmal getrocknet waren, legte der Erlanger Topf nach - und heizte dann mit coolen Siegerposen die Halle noch mehr an.

Im Medaillenspiegel katapultierten die ersten beiden Goldmedaillen Team D unter die besten 20. Zusätzlich gab es am Samstag und Sonntag fünf weitere Medaillen: Silber im Tischtennis von Valentin Baus und Thomas Schmidberger, jeweils Bronze im Bahnradsport von Maike Hausberger und dem Duo Thomas Ulbricht/Robert Förstemann, von Schwimmerin Mira Jeanne Maack und vom Ruder-Zweier.

Scholz siegte in der Startklasse SM4 über die 150 m Lagen in persönlicher Bestzeit von 2:51,31 Minuten und feierte ihren größten Karriereerfolg. Nach zuvor sechs Weltmeistertiteln und insgesamt elf Medaillen war es bei der Paralympics-Premiere im dritten Rennen der erste Podestplatz. „Vor vier Jahren war ich noch in einer Klinik und dachte, mein Leben ist vorbei. Und jetzt bin ich hier und habe Gold gewonnen“, sagte die emotionale Scholz.

„Alle schauen nach Gold“

Auch der mit dem TAR-Syndrom auf die Welt gekommene Topf schwamm über die 150 m Lagen der Startklasse SM3 in 3:00,16 Minuten zum Sieg. Auf der Schlussbahn fing er die Australier Grant Patterson und Ahmed Kelly noch mit einem starken Endspurt ab. Der 21-jährige Topf hatte 2022 bereits zwei WM-Medaillen gewonnen, im April bei der Europameisterschaft war er dreimal Zweiter geworden. Nun krönte er seine Karriere.

„Man kann nicht verhehlen, dass alle nach Gold schauen“, hatte Friedhelm Julius Beucher dem SID noch am Mittag gesagt. Das Wort des Präsidenten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) fand Gehör.

Deutsches Duo holt Bronze

Eigentlich sollte der Para Sportler des Jahres den deutschen Gold-Bann schon am Samstagabend brechen, doch es kam ganz anders. Leichtathlet Leon Schäfer stand vor fast ausverkauftem Haus ohne Medaille da. In der Startklasse T63 der Oberschenkel-Amputierten landete der Weitspringer mit 6,93 m nur auf Rang vier. „Ich konnte es einfach nicht abrufen“, erklärte der anfangs wortlos geflüchtete 27-Jährige Stunden nach dem Wettkampf.

Ihre erste gemeinsame paralympische Medaille holten Ulbricht und Pilot Förstemann, der 2012 als olympischer Athlet bereits Bronze im Teamsprint geholt hatte. Die WM-Dritten fuhren am Sonntagmittag im Finale der Startklasse B über 1000 m im Velodrome Nationale in 59,862 Sekunden hinter den beiden britischen Duos auf Rang drei. „Ich denke, wir können stolz und zufrieden sein“, sagte Ulbricht: „Aber wir sind auch enttäuscht, Gold wäre drin gewesen.“

„Unfassbar stolz“ über Medaille

Mit der vergebenen Goldchance haderte auch das Tischtennis-Doppel Baus und Schmidberger nach dem 0:3 im Finale gegen China. Deutlich glücklicher über die Medaille war der Ruder-Zweier Jan Helmich und Hermine Krumbein. Helmich und die „unfassbar stolze“ Krumbein holten in der Startklasse PR3 bei der Premiere gleich die erste Paralympics-Medaille.

Die „überwältigte“ Hausberger fuhr im Zeitfahren über 500 m auf Rang drei und holte in persönlicher Bestzeit von 38,358 Sekunden ihre Premierenmedaille. Am überraschendsten kam der Podestplatz von Maack, die sich ihre Medaille mit deutschem Rekord über 100 m Freistil sicherte.