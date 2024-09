Deutsches Bronze-Drama in Paris: "Ich bin einfach leer"

Erstmals seit London standen die deutschen Sitzvolleyballer bei den Paralympics überhaupt mal wieder unter den besten vier. Neben der Bronzemedaille 2012 hatte es 1992 in Barcelona ebenfalls Bronze und 1984 in Mandeville Silber gegeben.

Spannung bis zum Schluss

Im ersten Satz spielte die deutsche Mannschaft in der North Paris Arena auf Augenhöhe mit, streute aber in der Endphase zu viele Fehler ein. Ganz anders in Durchgang zwei, da wurde spät ein Rückstand von vier Punkten gedreht. Das wilde Hin und Her in Satz drei endete negativ.